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Киевский Локомотив получил нового тренера
Киевляне выбрали нового наставника
Фото: fc.lokomotyv.ua
Второлиговый "Локомотив" определился с главным тренером для команды. Новым наставником стал Вадим Лазоренко, сообщает клубная пресс-служба.
Детали контракта неизвестны.
Ранее он работал с "Оболонью", "Росью", "Десной", каменской "Сталью", а также входил в штабы киевского "Арсенала", "Волыни", "Ворсклы" и "Кривбасса".
Отметим, что с предыдущим менеджером команды Русланом Уманцем клуб расстался по обоюдному согласию сторон
После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.
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