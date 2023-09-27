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Киевский Локомотив получил нового тренера

Вторая лига
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Киевляне выбрали нового наставника

Киевский Локомотив получил нового тренера

Фото: fc.lokomotyv.ua

Новина українською

Второлиговый "Локомотив" определился с главным тренером для команды. Новым наставником стал Вадим Лазоренко, сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта неизвестны.

Ранее он работал с "Оболонью", "Росью", "Десной", каменской "Сталью", а также входил в штабы киевского "Арсенала", "Волыни", "Ворсклы" и "Кривбасса".

Отметим, что с предыдущим менеджером команды Русланом Уманцем клуб расстался по обоюдному согласию сторон

После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

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В статье: Вадим Лазоренко Локомотив (Киев)
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