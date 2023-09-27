Киевский Локомотив получил нового тренера

Второлиговый "Локомотив" определился с главным тренером для команды. Новым наставником стал Вадим Лазоренко, сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта неизвестны.

Ранее он работал с "Оболонью", "Росью", "Десной", каменской "Сталью", а также входил в штабы киевского "Арсенала", "Волыни", "Ворсклы" и "Кривбасса".

Отметим, что с предыдущим менеджером команды Русланом Уманцем клуб расстался по обоюдному согласию сторон

После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.