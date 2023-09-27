Вторая лига. Карпаты-2 переигрывают Скалу 1911

В перенесенном матче третьего тура "Скала 1911" принимала "Карпаты-2". Львовяне на прошлой неделе прервали свою серию из трех побед подряд, поэтому стремились реабилитироваться за поражение от "Тростянца". Тем не менее, хозяева сейчас на ходу и против стрийского коллектива набрать очки задача непростая.

Тем не менее, игра началась так, как мало кто ожидал. Уже на 12-й минуте после прострела Фетька мощно в ближний угол пробил Резник – 0:1. Больше в первой половине встречи команды не забивали. Сразу в начале второго тайма львовяне увеличили свое преимущество. Отличился Александр Фетько – 0:2. На 64-й минуте Лебедев точным ударом в дальний угол вернул интригу в матч, но на больше хозяев не хватило.

Таким образом, неожиданно молодежь "Карпат-2" побеждает.

"Скала 1911" - "Карпаты-2" 1:2

Голы: Лебедев (64) - Резник (12), Фетько (46)