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Вторая лига. Карпаты-2 переигрывают Скалу 1911

Вторая лига
(1 голосов)

Сенсация в Стрые

Вторая лига. Карпаты-2 переигрывают Скалу 1911

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче третьего тура "Скала 1911" принимала "Карпаты-2". Львовяне на прошлой неделе прервали свою серию из трех побед подряд, поэтому стремились реабилитироваться за поражение от "Тростянца". Тем не менее, хозяева сейчас на ходу и против стрийского коллектива набрать очки задача непростая.

Тем не менее, игра началась так, как мало кто ожидал. Уже на 12-й минуте после прострела Фетька мощно в ближний угол пробил Резник – 0:1. Больше в первой половине встречи команды не забивали. Сразу в начале второго тайма львовяне увеличили свое преимущество. Отличился Александр Фетько – 0:2. На 64-й минуте Лебедев точным ударом в дальний угол вернул интригу в матч, но на больше хозяев не хватило.

Таким образом, неожиданно молодежь "Карпат-2" побеждает.

"Скала 1911" - "Карпаты-2" 1:2

Голы: Лебедев (64) - Резник (12), Фетько (46)

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Карпаты-2 (Львов)
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