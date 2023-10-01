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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Испытания для молодых карпатовцев

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами завершится десятый тур во Второй лиге. Интересное противостояние нас ожидает между "Скалой 1911" и "Чайкой". Из-за перенесенной игры третьего тура стрийский коллектив имел на три дня меньше подготовки к этому матчу. Впервые более чем за16 лет стадион "ЛНУП" в Дублянах будет принимать матч Второй лиги ПФЛ. Именно на этом стадионе "Карпаты-2" будут принимать "Звягель".

12:00. "Рух-2" - "ЮКСА"

12:30. "Скала 1911" - "Чайка"

13:00. "Карпаты-2" - "Звягель"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Звягель смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
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