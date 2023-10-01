Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Испытания для молодых карпатовцев
Фото: ФК Карпати
Сегодня тремя матчами завершится десятый тур во Второй лиге. Интересное противостояние нас ожидает между "Скалой 1911" и "Чайкой". Из-за перенесенной игры третьего тура стрийский коллектив имел на три дня меньше подготовки к этому матчу. Впервые более чем за16 лет стадион "ЛНУП" в Дублянах будет принимать матч Второй лиги ПФЛ. Именно на этом стадионе "Карпаты-2" будут принимать "Звягель".
12:00. "Рух-2" - "ЮКСА"
12:30. "Скала 1911" - "Чайка"
13:00. "Карпаты-2" - "Звягель"
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