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Вторая лига. Скала 1911 переигрывает Чайку, Звягель и ЮКСА не теряют очки
Завершился десятый тур
Фото: ФК Звягель
Сегодня сыграли еще три матча десятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
"ЮКСА" на классе разобралась с "Рухом-2" – 2:0. Отметим гол бразильского легионера гостей Матеуса. После поражения в противостоянии с "Карпатами-2" тренер "Скалы 1911" Николай Василишин решил покинуть свой пост. Его заменил Михаил Бесараб, исполняющий обязанности главного тренера. Сегодня стрийский коллектив довольно неожиданно смог обыграть "Чайку" - 2:1. Победу команде на 86-й минуте принес Евгений Мазур.
В еще одном матче воскресенья "Звягель" обыграл "Карпаты-2" - 2:0.
Вторая лига. 10-й тур
"Рух-2" - "ЮКСА" 0:2
Голы: Матеус(32), Ховайко (88)
"Скала 1911" - "Чайка" 2:1
Голы: Иванченко (36), Мазур (86) - Евстратенко (45)
"Карпаты-2" - "Звягель" 0:2
Голы: Ндукве (9), Ващишин (62)
Нереализованный пенальти: Нестеров (90)
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