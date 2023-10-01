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Вторая лига. Скала 1911 переигрывает Чайку, Звягель и ЮКСА не теряют очки

Вторая лига
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Завершился десятый тур

Вторая лига. Скала 1911 переигрывает Чайку, Звягель и ЮКСА не теряют очки

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще три матча десятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

"ЮКСА" на классе разобралась с "Рухом-2" – 2:0. Отметим гол бразильского легионера гостей Матеуса. После поражения в противостоянии с "Карпатами-2" тренер "Скалы 1911" Николай Василишин решил покинуть свой пост. Его заменил Михаил Бесараб, исполняющий обязанности главного тренера. Сегодня стрийский коллектив довольно неожиданно смог обыграть "Чайку" - 2:1. Победу команде на 86-й минуте принес Евгений Мазур.

В еще одном матче воскресенья "Звягель" обыграл "Карпаты-2" - 2:0.

Вторая лига. 10-й тур

"Рух-2" - "ЮКСА" 0:2

Голы: Матеус(32), Ховайко (88)

"Скала 1911" - "Чайка" 2:1

Голы: Иванченко (36), Мазур (86) - Евстратенко (45)

"Карпаты-2" - "Звягель" 0:2

Голы: Ндукве (9), Ващишин (62)

Нереализованный пенальти: Нестеров (90)

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Звягель Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
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