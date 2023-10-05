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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Стартует одиннадцатый тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
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Уже сегодня сыграют два матча очередного тура во Второй лиге. Возвращается после паузы "Тростянец", который на выезде сыграет против "Локомотива". Киевляне в дебютной игре Вадима Лазаренко уступили "Ниве", хотя по ходу противостояния побеждали. Шанс на дебютную победу в сезоне снова получит "Кремень-2", который будет принимать "Ниву".

13:00. "Кремень-2" - "Нива"

15:00. "Локомотив" - "Тростянец"

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В статье: Нива (Винница) ФК Тростянец Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн
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