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Вторая лига. Нива в гостях громит Кремень-2
Стартовая игра тура
Фото: ФК Кремінь
В прошлом туре юноши из Кременчуга прервали свои две серии: проигрышную и безголевую. Винницкая "Нива" в трех предыдущих матчах набрала всего четыре очка и находится на девятой позиции. Однако именно гости считались явными фаворитами этого противостояния даже несмотря на отсутствие Лотоцкого и Борячука.
Уже в первом тайме подопечные Ярошенко сняли все вопросы о победителе. На перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу "Нивы". В составе гостей забивали Швец, Страшкевич, Петленко и Загорулько.
Во втором тайме винницкий коллектив играл в свое удовольствие. На 63-й минуте мяч в свой актив записал 20-летний хавбек Александр Евтихов. В итоге, вторая подряд победа "Нивы".
"Кремень-2" - "Нива" 0:5
Голы: Швец (3), Страшкевич (13), Петленко (39, пен), Загорулько (44), Евтихов (63)
"Кремень-2" (стартовый состав): Станислав Оксененко, Артем Пятибрат, Яков Баринов, Дмитрий Сабиев, Станислав Рокотянский, Михаил Клепко, Дмитрий Покась, Александр Дыхтярук, Денис Курьяков, Злат Златьев, Роман Тылоха
"Нива" (стартовый состав): Ян Вичный, Евгений Меженский, Артур Загорулько, Вадим Страшкевич, Александр Евтихов, Дмитрий Рогульский, Роман Никитюк, Артур Петленко, Олег Ничипоренко, Антон Власенко, Алексей Швец
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