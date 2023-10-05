Вторая лига. Нива в гостях громит Кремень-2

В прошлом туре юноши из Кременчуга прервали свои две серии: проигрышную и безголевую. Винницкая "Нива" в трех предыдущих матчах набрала всего четыре очка и находится на девятой позиции. Однако именно гости считались явными фаворитами этого противостояния даже несмотря на отсутствие Лотоцкого и Борячука.

Уже в первом тайме подопечные Ярошенко сняли все вопросы о победителе. На перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу "Нивы". В составе гостей забивали Швец, Страшкевич, Петленко и Загорулько.

Во втором тайме винницкий коллектив играл в свое удовольствие. На 63-й минуте мяч в свой актив записал 20-летний хавбек Александр Евтихов. В итоге, вторая подряд победа "Нивы".

"Кремень-2" - "Нива" 0:5

Голы: Швец (3), Страшкевич (13), Петленко (39, пен), Загорулько (44), Евтихов (63)

"Кремень-2" (стартовый состав): Станислав Оксененко, Артем Пятибрат, Яков Баринов, Дмитрий Сабиев, Станислав Рокотянский, Михаил Клепко, Дмитрий Покась, Александр Дыхтярук, Денис Курьяков, Злат Златьев, Роман Тылоха

"Нива" (стартовый состав): Ян Вичный, Евгений Меженский, Артур Загорулько, Вадим Страшкевич, Александр Евтихов, Дмитрий Рогульский, Роман Никитюк, Артур Петленко, Олег Ничипоренко, Антон Власенко, Алексей Швец