Вторая лига. Автогол помог Локомотиву переиграть Тростянец

Еще один матч команд из нижней части турнирной таблицы состоялся в четверг в Киеве. Все свои четыре очка столичные железнодорожники набрали именно на НТК им. В. М. "Банникова". В четырех гостевых матчах ФК "Тростянец" набрал всего два очка.

Во второй половине встречи соперники пытались вырвать победу, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. Казалось, игра завершится вничью, но в компенсированное время хозяева вырвали победу. Мяч в собственные ворота срезал Александр Брынько – 2:1.

"Локомотив" - "Тростянец" 2:1

Голы: Титаренко (16, пен) - Грищенко (35), Брынько (90+3, автогол)

"Локомотив" (стартовый состав): Сергей Митрушин, Даниил Сидоренко, Владислав Блазунь, Даниил Жуков, Богдан Хобта, Богдан Козий, Ян Каранга, Рудольф Сухомлинов, Иван Мельниченко, Тимур Титаренко, Дмитрий Романов

ФК "Тростянец" (стартовый состав): Антон Осадчук, Виталий Полянский, Юрий Гезело, Евгений Проданов, Анатолий Клюс, Александр Брынько, Марко Арабов, Антон Яременко, Владислав Шаповал, Дмитрий Грищенко, Александр Томенко