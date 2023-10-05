Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Автогол помог Локомотиву переиграть Тростянец
Интригующее противостояние в Киеве
Фото: ФК Тростянець
Еще один матч команд из нижней части турнирной таблицы состоялся в четверг в Киеве. Все свои четыре очка столичные железнодорожники набрали именно на НТК им. В. М. "Банникова". В четырех гостевых матчах ФК "Тростянец" набрал всего два очка.
Во второй половине встречи соперники пытались вырвать победу, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. Казалось, игра завершится вничью, но в компенсированное время хозяева вырвали победу. Мяч в собственные ворота срезал Александр Брынько – 2:1.
"Локомотив" - "Тростянец" 2:1
Голы: Титаренко (16, пен) - Грищенко (35), Брынько (90+3, автогол)
"Локомотив" (стартовый состав): Сергей Митрушин, Даниил Сидоренко, Владислав Блазунь, Даниил Жуков, Богдан Хобта, Богдан Козий, Ян Каранга, Рудольф Сухомлинов, Иван Мельниченко, Тимур Титаренко, Дмитрий Романов
ФК "Тростянец" (стартовый состав): Антон Осадчук, Виталий Полянский, Юрий Гезело, Евгений Проданов, Анатолий Клюс, Александр Брынько, Марко Арабов, Антон Яременко, Владислав Шаповал, Дмитрий Грищенко, Александр Томенко
Популярное сейчас
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Не спешите их хоронить! Акценты зрителя на игре Антверпена с Шахтером
- 16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле
- Вторая лига. Игра тура в Звягеле, интригующее противостояние в Киеве
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО