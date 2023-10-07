Вторая лига
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ЮКСА - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Скала 1911
Интересное противостояние нас ожидает в Киеве, где вторая команда будет принимать пятую. В случае победы гости смогут сравняться по очкам с "Чайкой", которая занимает третье место. В прошлом туре обе команды победили, поэтому с хорошим настроением подходят к очному противостоянию. Сможет ли стрийский коллектив остановить бразильцев?
Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.
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