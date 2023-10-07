ЮКСА - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Киеве, где вторая команда будет принимать пятую. В случае победы гости смогут сравняться по очкам с "Чайкой", которая занимает третье место. В прошлом туре обе команды победили, поэтому с хорошим настроением подходят к очному противостоянию. Сможет ли стрийский коллектив остановить бразильцев?

Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.