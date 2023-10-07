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ЮКСА - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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ЮКСА - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Скала 1911

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Киеве, где вторая команда будет принимать пятую. В случае победы гости смогут сравняться по очкам с "Чайкой", которая занимает третье место. В прошлом туре обе команды победили, поэтому с хорошим настроением подходят к очному противостоянию. Сможет ли стрийский коллектив остановить бразильцев?

Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка)
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