Вторая лига. Бразильцы приносят победу ЮКСА

В Киеве вторая команда чемпионата принимала пятую. Ожидалось, что в этом матче будет интрига. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Цымбала не оставили шансов своему сопернику.

Уже на девятой минуте Матеус открыл счет в матче. В конце тайма Габриэль своим результативным ударом увеличил преимущество "ЮКСА" - 2:0. В середине второй половины встречи все тот же Габриэль довел счет до разгромного – 3:0. Таким образом, киевляне закрепляются на втором месте и отстают всего на одно очко от "Дружбы".

"ЮКСА" - "Скала 1911" 3:0

Голы: Матеус (9), Габриэль (41, 60)