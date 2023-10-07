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Вторая лига. Бразильцы приносят победу ЮКСА
Последняя игра тура
Фото: Скала 1911
В Киеве вторая команда чемпионата принимала пятую. Ожидалось, что в этом матче будет интрига. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Цымбала не оставили шансов своему сопернику.
Уже на девятой минуте Матеус открыл счет в матче. В конце тайма Габриэль своим результативным ударом увеличил преимущество "ЮКСА" - 2:0. В середине второй половины встречи все тот же Габриэль довел счет до разгромного – 3:0. Таким образом, киевляне закрепляются на втором месте и отстают всего на одно очко от "Дружбы".
"ЮКСА" - "Скала 1911" 3:0
Голы: Матеус (9), Габриэль (41, 60)
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