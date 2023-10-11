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Вторая лига. Восемь голов в ворота Металлурга-2, Васт не приехал на матч против ЮКСА

Вторая лига
(1 голосов)

Результативный тур

Вторая лига. Восемь голов в ворота Металлурга-2, Васт не приехал на матч против ЮКСА

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты двенадцатого тура во Второй лиге. Противостояние между "ЮКСА" и "Вастом" перенесли на ноябрь, ведь николаевский коллектив не смог приехать на игру.

В стартовом матче тура львовский "Рух-2" поиздевался над запорожским "Металлургом-2" - 8:2. Отметим покер 23-летнего хавбека Василия Рунича. Таким образом, запорожцы продолжают разочаровывать своими результатами.

Лидер чемпионата "Дружба" не оставила шансов молодым и амбициозным футболистам "Карпат-2" – 4:0. Таким образом, подопечные Чирикала закрепились на первом месте. "Скала 1911" благодаря голу Николишина вырвали победу у "Реал Фармы" – 2:1.

"Кудровка" не смогла навязать борьбу грозному "Звягелю" - 4:0. Еще в первой половине встречи подопечные Шищенко сняли все вопросы о победителе. Отметим одиннадцатый в сезоне гол Дениса Ндукве.

Вторая лига. 12-й тур

"Рух-2" - "Металлург-2" 8:2

Голы: Рунич (12, 13, 58, 63), Дуц (33), Пидгурский (69), Непейпиев (75), Лебедь (90+2) - Толок (8), Хуссин (62)

"Скала 1911" - "Реал Фарма" 2:1

Голы: Пучковский (48), Николишин (67) - Барсуков (50, пен)

Удаление: Солобчук (79)

"Карпаты-2" – "Дружба" 0:5

Голы: Сомов (39), Юзефович (43), Порохня (47), Грищенко (55), Захаревич (66)

"Кудровка" - "Звягель" 0:4

Голы: Чередниченко (28), Волынец (29), Ндукве (38), Лавренюк (87)

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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