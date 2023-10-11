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Вторая лига. Восемь голов в ворота Металлурга-2, Васт не приехал на матч против ЮКСА
Результативный тур
Фото: ФК Рух
Вашему вниманию результаты двенадцатого тура во Второй лиге. Противостояние между "ЮКСА" и "Вастом" перенесли на ноябрь, ведь николаевский коллектив не смог приехать на игру.
В стартовом матче тура львовский "Рух-2" поиздевался над запорожским "Металлургом-2" - 8:2. Отметим покер 23-летнего хавбека Василия Рунича. Таким образом, запорожцы продолжают разочаровывать своими результатами.
Лидер чемпионата "Дружба" не оставила шансов молодым и амбициозным футболистам "Карпат-2" – 4:0. Таким образом, подопечные Чирикала закрепились на первом месте. "Скала 1911" благодаря голу Николишина вырвали победу у "Реал Фармы" – 2:1.
"Кудровка" не смогла навязать борьбу грозному "Звягелю" - 4:0. Еще в первой половине встречи подопечные Шищенко сняли все вопросы о победителе. Отметим одиннадцатый в сезоне гол Дениса Ндукве.
Вторая лига. 12-й тур
"Рух-2" - "Металлург-2" 8:2
Голы: Рунич (12, 13, 58, 63), Дуц (33), Пидгурский (69), Непейпиев (75), Лебедь (90+2) - Толок (8), Хуссин (62)
"Скала 1911" - "Реал Фарма" 2:1
Голы: Пучковский (48), Николишин (67) - Барсуков (50, пен)
Удаление: Солобчук (79)
"Карпаты-2" – "Дружба" 0:5
Голы: Сомов (39), Юзефович (43), Порохня (47), Грищенко (55), Захаревич (66)
"Кудровка" - "Звягель" 0:4
Голы: Чередниченко (28), Волынец (29), Ндукве (38), Лавренюк (87)
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