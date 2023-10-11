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Директор Васта: У нас осталось 10 игроков. Матч с ФК ЮКСА перенесен
У николаевского клуба кадровые проблемы
Фото: Instagram
В СМИ появилась информация, что николаевский "Васт" не поедет на гостевой матч 12-го тура Второй лиги против ФК "ЮКСА". Директор второлигового клуба Антон Шиманец рассказал, что у команды есть кадровые проблемы.
- Клуб никто снимать не будет. Матч с ФК "ЮКСА" официально перенесен. Предварительная дата проведения - 1 ноября. У нас проблема не в финансах, а в количестве футболистов. У нас в заявке всего 16 футболистов.
Плюс заболело трое игроков, Штырбу, Крамаренко, Шмат, и главный тренер Чорний - у них высокая температура. У Змиевского и Колоскова травмы. Волынец вернулся, но проходит реабилитацию после операции. У нас осталось только 10 игроков.
Я позвонил президенту ФК "ЮКСА", он пошел навстречу. Мы направили официальные письма в ПФЛ, согласовали предварительную дату и все официально согласовали.
Трансферное окно закрыто и мы можем дозаявлять только свободных агентов. Поэтому сейчас идет поиск игроков.
- С кем ведете переговоры?
- Мы много с кем общаемся. Кого-то можем заявить, но у него есть незакрытые вопросы по компенсации с предыдущим клубом и тому подобное. Мы должны были заявить пятерых воспитанников своей школы, но руководство СДЮШОР, с которыми у нас был заключен договор, не подготовили и не подали вовремя документы. Вот такая ситуация.
- "Васт" доиграет до конца чемпионата?
- Я надеюсь на это и буду прикладывать для этого максимум усилий, - сказал Шиманец.
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