Матч второй лиги Звягель – Рух-2 был перенесен из-за переполненного лазарета одной из команд

В понедельник, 16 октября, должен был состояться матч 13 тура чемпионата второй лиги между “Звягелем” и “Рухом-2”. Однако этот поединок перенесен на более поздний срок.

Как удалось узнать UA-Футбол, “Звягель” сегодня, 14 октября, обратился в ПФЛ с просьбой перенести этот поединок на более поздний срок в связи с острым респираторным заболеванием и травмами футболистов команды.

Клубы должны до 20 октября этого года согласовать новую дату проведения матча. Если этого не случится, ее определит Администрация ПФЛ.

Добавим, что “Звягель” занимает четвертое место в чемпионате Второй лиги, в то время как “Рух-2” идет на седьмой позиции.