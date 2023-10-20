Вторая лига. Игра тура в Стрые, шанс реабилитироваться для Реал Фармы

Уже завтра сыграют четыре матча четырнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что из-за нечетного количества команд этот тур будет пропускать "Чайка".

"Рух-2" - "Дружба"

21.10.2023. 12:00. Стадион "им. Б. Маркевича". г. Винники

Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность тщательно подготовиться к противостоянию с лидером Второй лиги. Победная серия мировской "Дружбы" прервалась на отметке в пять матчей. Подопечные Чирикала довольно неожиданно не смогли переиграть "Дружбу". При ощутимом территориальном превосходстве мировчан забить им не удалось – ни до перерыва, ни после. Гости постараются реабилитироваться за эту неудачу, поэтому львовян ожидает очень непростой матч.

"Скала 1911" - "Звягель"

21.10. 2023. 12:45. "Сокол". г. Стрый

"Звягель" прошлый тур пропустил из-за кадровых проблем. Часть игроков в лазарете, а другая – восстанавливается после респираторного заболевания. Сейчас сложно оценивать, в какой форме подойдут подопечные Шищенко к очень непростому противостоянию с соперником, разочаровавшим в прошлом туре собственных болельщиков. "Скала 1911" дважды вела по ходу матча с "Металлургом-2", но проиграла и будет пытаться реабилитироваться. В случае победы хозяева смогут сравняться по очкам со своим конкурентом в таблице.

"Тростянец" - "ЮКСА"

21.10.2023. 13:30. Стадион "им. В.П. Куца". Тростянец

Гости в хорошем настроении подходят к выездному противостоянию. Победная серия тарасовской "ЮКСЫ" длится четыре матча. Подопечные Цымбала сейчас всего на два очка отстают от лидера. Отметим очередную качественную игру Матеуса, открывшего счет в матче с "Нивой" и отдавшего ключевую передачу в завершившемся пенальти эпизоде. "Тростянец" без шансов уступил "Чайке" – 0:3. Подопечные Шаповалова остались на десятом месте. "Тростянец" после возобновления выступлений в ПФЛ на выезде играет неудачно (5 матчей без побед – две ничьи и три поражения. Сможет ли команда дома навязать борьбу грозному сопернику?)

"Нива" - "Реал Фарма"

21.10.2023. 14:00. "Центральный городской стадион". г. Винница

Встреча команд от которых все ожидали большего в преддверии сезона. Винницкая "Нива" не смогла навязать борьбу "ЮКСА" и занимает девятое место. Одесситы уже шесть игр не могут выиграть – одна ничья и пять поражений. Поражение от кризисного "Васта" шокировало всех. Как можно было уступить сопернику, едва собравшему на игру 12 игроков? Очень много вопросов к футболистам и тренерскому штабу "Реал Фармы". Если команда продолжит играть так и дальше, то рассчитывать на положительный результат в Виннице не стоит.

"Металлург-2" - "Васт"

21.10.2023. 14:30. "Базис". с. Кочубеевка

Тринадцатый тур стал счастлив для этих клубов. "Металлург-2" прервал серию из восьми поражений подряд, а "Васт" вообще впервые в сезоне победил. Безусловно, к игре николаевского коллектива немало вопросов, но вряд ли можно что-то требовать от клуба, едва собравшего игроков на предыдущий тур. Запорожцы против "Скалы 1911 года" сыграли смело и вырвали сверхважную победу. С лучшей стороны проявили себя Хуссин и Иродовский, которые уже привлекаются к матчам первой команды. Фаворитами очного противостояния все же числятся номинальные хозяева.

"Локомотив" - "Кремень-2"

22.10.2023. 12:00. Стадион "им. Банникова". г. Киев

Киевляне в прошлом туре проявили характер и на последних минутах вырвали ничью с "Карпатами-2". Четыре очка за две игры – это хороший результат для новичка Второй лиги. Главный аутсайдер сезона прошлый тур пропускал. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится уже 27 матчей (три ничьих и 24 поражения). Смогут ли подопечные Локтионова-Здирка прервать эту серию? Кажется, что уже даже футболисты отчаялись в собственных силах.

"Карпаты-2" - "Кудровка"

22.10.2023. 13:00. "ЛНУП". г. Дубляны

Подопечные Даценко в прошлом туре доказали, что они могут достойно играть с фаворитами сезона. Футболисты "Кудровки" проявили характер и удержали ничью в матче с "Дружбой". "Кудровка" прибыла в Киевскую область без четырех ведущих травмированных футболистов, среди которых – защитники Лещенко и Щедраков, полузащитники Жикол и Зубашевский. При этом команда без проблем во время сезона перешла со схемы 4-5-1 на 5-4-1. "Карпаты-2" в игре с "Локомотивом" на победу не наиграли, ведь стабильности молодому коллективу не хватает.