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Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований
Только недавно одержал первую победу в сезоне
Фото: instagram.com/fc_vast
Представитель Второй лиги ФК "Васт" (Николаев) выступил с объявлением о снятии с чемпионата.
“Уважаемые болельщики, руководством ФК “Васт” было принято решение прекратить участие в Чемпионате Украины! Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов.
Спасибо, что были вместе с нами”, - говорится в заявлении клуба.
За 10 матчей в рамках Второй лиги в этом сезоне николаевцы уступили восемь раз, сыграли однажды вничью и однажды выиграли. Единственная победа случилась 16 октября – тогда в гостях удалось переиграть "Реал-Фарму".
В прошлом сезоне "Васт" занял седьмое место в турнирной таблице Второй лиги.
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