Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований

Представитель Второй лиги ФК "Васт" (Николаев) выступил с объявлением о снятии с чемпионата.

“Уважаемые болельщики, руководством ФК “Васт” было принято решение прекратить участие в Чемпионате Украины! Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов. Спасибо, что были вместе с нами”, - говорится в заявлении клуба.

За 10 матчей в рамках Второй лиги в этом сезоне николаевцы уступили восемь раз, сыграли однажды вничью и однажды выиграли. Единственная победа случилась 16 октября – тогда в гостях удалось переиграть "Реал-Фарму".

В прошлом сезоне "Васт" занял седьмое место в турнирной таблице Второй лиги.