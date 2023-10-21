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Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований

Вторая лига
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Только недавно одержал первую победу в сезоне

Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований

Фото: instagram.com/fc_vast

Новина українською

Представитель Второй лиги ФК "Васт" (Николаев) выступил с объявлением о снятии с чемпионата.

“Уважаемые болельщики, руководством ФК “Васт” было принято решение прекратить участие в Чемпионате Украины! Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов.

Спасибо, что были вместе с нами”, - говорится в заявлении клуба.

За 10 матчей в рамках Второй лиги в этом сезоне николаевцы уступили восемь раз, сыграли однажды вничью и однажды выиграли. Единственная победа случилась 16 октября – тогда в гостях удалось переиграть "Реал-Фарму".

В прошлом сезоне "Васт" занял седьмое место в турнирной таблице Второй лиги.

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В статье: Васт (Николаев)
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