  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Победы лидеров, Реал Фарма снова проигрывает
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Победы лидеров, Реал Фарма снова проигрывает

Вторая лига
(1 голосов)

Не все матчи были сыграны

Вторая лига. Победы лидеров, Реал Фарма снова проигрывает

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовал четырнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. ФК "Васт" (Николаев) выступил с объявлением о снятии с чемпионата. Таким образом, матч с "Металлургом-2" не состоялся.

В стартовом матче субботы лидер Второй лиги "Дружба" дожала "Рух-2". Победу подопечным Чирикала на 80-й минуте принес Андрей Порохня – 0:1. "ЮКСА" без проблем разобралась с "Тростянцем" – 3:0. В первом тайме подопечные Шаповалова смотрелись неплохо, но все сменил гол Харченко. Таким образом, "ЮКСА" продолжает погоню за лидером.

"Звягель" вернулся с уверенной победой над "Скалой 1911" – 3:1. Отметим дубль Дениса Ндукве, который только в этом сезоне начал играть в нападении. В еще одной игре субботы винницкая "Нива" не оставила шансов "Реал Фарме" – 2:0. Одесситы не могут выиграть семь матчей подряд. Возможно, уже пора принимать кардинальные решения?

Вторая лига. 14-й тур

"Рух-2" - "Дружба" 0:1

Голы: Порохня (80)

"Тростянец" – "ЮКСА" 0:3

Голы: Харченко (35), Ховайко (68), Матеус (74)

"Скала 1911" - "Звягель" 1:3

Голы: Лисовик (40) - Ндукве (16, 35), Фесенко (58)

Удаление: Лучка (56)

"Нива" - "Реал Фарма" 2:0

Голы: Власенко (30), Загорулько (56)

По теме
yellow-arrow
Клуб Второй лиги официально сообщил о снятии с соревнований
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Стрые, шанс реабилитироваться для Реал Фармы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) ФК Тростянец ФК Звягель Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде