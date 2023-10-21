Вторая лига. Победы лидеров, Реал Фарма снова проигрывает

Сегодня стартовал четырнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. ФК "Васт" (Николаев) выступил с объявлением о снятии с чемпионата. Таким образом, матч с "Металлургом-2" не состоялся.

В стартовом матче субботы лидер Второй лиги "Дружба" дожала "Рух-2". Победу подопечным Чирикала на 80-й минуте принес Андрей Порохня – 0:1. "ЮКСА" без проблем разобралась с "Тростянцем" – 3:0. В первом тайме подопечные Шаповалова смотрелись неплохо, но все сменил гол Харченко. Таким образом, "ЮКСА" продолжает погоню за лидером.

"Звягель" вернулся с уверенной победой над "Скалой 1911" – 3:1. Отметим дубль Дениса Ндукве, который только в этом сезоне начал играть в нападении. В еще одной игре субботы винницкая "Нива" не оставила шансов "Реал Фарме" – 2:0. Одесситы не могут выиграть семь матчей подряд. Возможно, уже пора принимать кардинальные решения?

Вторая лига. 14-й тур

"Рух-2" - "Дружба" 0:1

Голы: Порохня (80)

"Тростянец" – "ЮКСА" 0:3

Голы: Харченко (35), Ховайко (68), Матеус (74)

"Скала 1911" - "Звягель" 1:3

Голы: Лисовик (40) - Ндукве (16, 35), Фесенко (58)

Удаление: Лучка (56)

"Нива" - "Реал Фарма" 2:0

Голы: Власенко (30), Загорулько (56)