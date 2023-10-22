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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Шанс на дебютную победу для "Кремня-2"

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
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Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур во Второй лиге. В Киеве местный "Локомотив" примет главного аутсайдера чемпионата "Кремень-2". Сможет ли кременчугский коллектив впервые в сезоне выиграть? Интересное противостояние нас ожидает в Дублянах, где "Карпаты-2" будут принимать "Кудровку", которая в прошлом туре смогла отобрать очки у лидера.

12:00. "Локомотив" - "Кремень-2"

13:00. "Карпаты-2" - "Кудровка"

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В статье: Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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