Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур во Второй лиге. В Киеве местный "Локомотив" примет главного аутсайдера чемпионата "Кремень-2". Сможет ли кременчугский коллектив впервые в сезоне выиграть? Интересное противостояние нас ожидает в Дублянах, где "Карпаты-2" будут принимать "Кудровку", которая в прошлом туре смогла отобрать очки у лидера.

12:00. "Локомотив" - "Кремень-2"

13:00. "Карпаты-2" - "Кудровка"