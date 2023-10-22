Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Шанс на дебютную победу для "Кремня-2"
Фото: ФК Карпати
Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур во Второй лиге. В Киеве местный "Локомотив" примет главного аутсайдера чемпионата "Кремень-2". Сможет ли кременчугский коллектив впервые в сезоне выиграть? Интересное противостояние нас ожидает в Дублянах, где "Карпаты-2" будут принимать "Кудровку", которая в прошлом туре смогла отобрать очки у лидера.
12:00. "Локомотив" - "Кремень-2"
13:00. "Карпаты-2" - "Кудровка"
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