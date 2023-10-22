Вторая лига. Победы Локомотива и Кудровки

Сегодня сыграли еще два матча четырнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Киеве "Локомотив" принимал "Кремень-2". Гости активно начали игру и даже вышли вперед благодаря голу Заиченко. Однако набрать даже одно очко подопечные Локтионова не смогли. Дубль Каранги помог "Локомотиву" выиграть – 3:1. Таким образом, киевляне все свои одиннадцать очков набрали именно в домашних играх.

В еще одном матче воскресенья "Кудровка" обыграла "Карпаты-2" – 3:2. Отметим гол и результативную передачу опытного полузащитника Евгения Чепурненко.

Вторая лига. 14-й тур

"Локомотив" - "Кремень-2" 3:1

Голы:Козий (27), Каранга (73, 90+2) - Заиченко (5)

Удаление: Заиченко (90)

"Карпаты-2" – "Кудровка" 2:3

Голы: Шах (51, пен), Сидун (72) - Кулик (29), Чепурненко (54), Гармаш (78)