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Вторая лига. Победы Локомотива и Кудровки

Вторая лига
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Завершился четырнадцатый тур

Вторая лига. Победы Локомотива и Кудровки

Фото: ФК Локомотив Київ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча четырнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Киеве "Локомотив" принимал "Кремень-2". Гости активно начали игру и даже вышли вперед благодаря голу Заиченко. Однако набрать даже одно очко подопечные Локтионова не смогли. Дубль Каранги помог "Локомотиву" выиграть – 3:1. Таким образом, киевляне все свои одиннадцать очков набрали именно в домашних играх.

В еще одном матче воскресенья "Кудровка" обыграла "Карпаты-2" – 3:2. Отметим гол и результативную передачу опытного полузащитника Евгения Чепурненко.

Вторая лига. 14-й тур

"Локомотив" - "Кремень-2" 3:1

Голы:Козий (27), Каранга (73, 90+2) - Заиченко (5)

Удаление: Заиченко (90)

"Карпаты-2" – "Кудровка" 2:3

Голы: Шах (51, пен), Сидун (72) - Кулик (29), Чепурненко (54), Гармаш (78)

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В статье: Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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