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ЮКСА - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив
В Киеве противостоянием между второй и тринадцатой командами начинается шестнадцатый тур. Подопечные Цымбала прошлый тур пропускали, поэтому сложно оценить их игровой тонус. "Локомотив" на выезде играет неудачно – проиграли все шесть матчей. Есть все шансы, что подопечные Лазоренко снова не смогут набрать хотя бы один зачетный пункт.
Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.
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