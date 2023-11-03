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ЮКСА - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

ЮКСА - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Локомотив

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В Киеве противостоянием между второй и тринадцатой командами начинается шестнадцатый тур. Подопечные Цымбала прошлый тур пропускали, поэтому сложно оценить их игровой тонус. "Локомотив" на выезде играет неудачно – проиграли все шесть матчей. Есть все шансы, что подопечные Лазоренко снова не смогут набрать хотя бы один зачетный пункт.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.

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