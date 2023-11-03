Вторая лига. Локомотив в меньшинстве вырывает ничью со второй командой чемпионата

Шестнадцатый тур во Второй лиге начался противостоянием в Киеве, где "ЮКСА" встречалась с "Локомотивом". Подопечные Цымбала считались фаворитами, но лёгкой прогулки у них не было. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью.

Все ожидали, что подопечные Цымбала без проблем переигрывают своего соперника, но не так случилось, как предполагалось. На перерыв соперники ушли без голов и, как ни странно, у "Локомотива" было даже больше моментов, чтобы открыть счет. Однако довести свои атаки до логического завершения они не смогли.

После перерыва "ЮКСА" все же вышла вперед. После передачи Евдокимова расстрелял ворота бразильский легионер Матеус – 1:0. Доигрывали матч киевляни в меньшинстве. Казалось, что хозяева удержат победу, но гости проявили характер. В компенсированное время футболисты "Локомотива" после розыгрыша углового вырвали для себя ничью.

"ЮКСА" - "Локомотив" 1:1

Голы: Матеус (47) - Козий (90+6)

Удаление: Титаренко (76)