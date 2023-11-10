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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Начинается очередной тур Второй лиги
Фото: ФК Тростянець
Сегодня будут сыграны два матча семнадцатого тура во Второй лиге. Достаточно интересное противостояние нас ожидает в Тростянке, где местная команда будет принимать "Звягель". ФК "Тростянец" уже не тот, что был на самом старте сезона - осенью набрали 17 из 18 своих очков, в последних двух турах без поражений. Смогут ли подопечные Шаповалова остановить Дениса Ндукве, в этом сезоне удивляющего своей результативностью.
В еще одной игре пятницы сенсации не ожидаем. "ЮКСА" должен без проблем разобраться с главным аутсайдером ФК "Кремень-2", который в этом сезоне еще не побеждал.
12:00. "Тростянец" - "Звягель"
12:45. "Кремень-2" - "ЮКСА"
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