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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Начинается очередной тур Второй лиги

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Тростянець

UA-Футбол
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Сегодня будут сыграны два матча семнадцатого тура во Второй лиге. Достаточно интересное противостояние нас ожидает в Тростянке, где местная команда будет принимать "Звягель". ФК "Тростянец" уже не тот, что был на самом старте сезона - осенью набрали 17 из 18 своих очков, в последних двух турах без поражений. Смогут ли подопечные Шаповалова остановить Дениса Ндукве, в этом сезоне удивляющего своей результативностью.

В еще одной игре пятницы сенсации не ожидаем. "ЮКСА" должен без проблем разобраться с главным аутсайдером ФК "Кремень-2", который в этом сезоне еще не побеждал.

12:00. "Тростянец" - "Звягель"

12:45. "Кремень-2" - "ЮКСА"

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