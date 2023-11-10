Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны два матча семнадцатого тура во Второй лиге. Достаточно интересное противостояние нас ожидает в Тростянке, где местная команда будет принимать "Звягель". ФК "Тростянец" уже не тот, что был на самом старте сезона - осенью набрали 17 из 18 своих очков, в последних двух турах без поражений. Смогут ли подопечные Шаповалова остановить Дениса Ндукве, в этом сезоне удивляющего своей результативностью.

В еще одной игре пятницы сенсации не ожидаем. "ЮКСА" должен без проблем разобраться с главным аутсайдером ФК "Кремень-2", который в этом сезоне еще не побеждал.

12:00. "Тростянец" - "Звягель"

12:45. "Кремень-2" - "ЮКСА"