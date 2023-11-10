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Вторая лига. ЮКСА дожимает аутсайдера, минимальная победа Звягеля

Вторая лига

Стартовал очередной тур

Вторая лига. ЮКСА дожимает аутсайдера, минимальная победа Звягеля

Фото: ФК Тростянець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня были сыграны два матча семнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Тростянце и Кременчуге.

В стартовом матче пятницы "Тростянец" принимал "Звягель". Гости считались фаворитами противостояния и подтвердили свой статус. В середине первого тайма победу "Звягелю" принес Богдан Оринчак. Богдан забил после шикарной передачи Андрущенко – 0:1.

Казалось, что в противостоянии "ЮКСА" с "Кремнем-2" интриги не будет. Однако подопечные Локтионова удивили своей качественной игрой в защите первой половины встречи. Контроль мяча не принес никакой выгоды гостям. На перерыв соперники ушли без голов. На 66-й минуте шикарный удар Матеуса помог коллективу Цимбала открыть счет – 0:1. Бразилец забивает по одному мячу шесть туров подряд. В итоге, минимальная победа гостей.

Вторая лига. 17-й тур

"Тростянец" – "Звягель" 0:1

Голы: Оринчак (26)

"Кремень-2" - "ЮКСА" 0:1

Голы: Матеус (66)

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