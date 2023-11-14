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Вторая лига. Шанс на лидерство для Звягеля
Матч тринадцатого тура
Фото: ФК Звягель
В среду сыграют перенесенный матч тринадцатого тура Второй лиги между "Звягелем" и "Рухом-2". Встреча должна была состояться еще 16 октября, но у житомирского коллектива возникли кадровые проблемы. У "Звягеля" не хватало здоровых игроков для необходимой заявки.
"Звягель" - "Рух-2"
15.11.2023. 12:00. "Авангард". м. Звягель
В Звягеле четвертая команда будет принимать шестую. Важность этого матча для хозяев невозможно переоценить, ведь в случае победы подопечные Шищенко смогут выйти на первое место. "Звягель" находится в хорошем игровом тонусе. Команда четыре тура не теряет очки. Именно хозяева считаются фаворитами противостояния, но легко против амбициозных львовян им не будет. Подопечные Безубьяка в дерби выиграли "Карпаты-2", но прошлый тур вынуждены были пропустить. Игра со "Скалой 1911" из-за воздушной тревоги была перенесена. Сейчас сложно оценить, как эта пауза повлияет на игровой тонус футболистов "Руха-2".
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