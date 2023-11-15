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Звягель - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Матч должны были сыграть еще в октябре

Звягель - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В перенесенном матче тринадцатого тура Второй лиги "Звягель" будет принимать "Рух-2". В случае победы подопечные Шищенко смогут выйти на первое место. Достичь этого результата у хозяев есть все шансы, ведь они четыре тура не теряют очки. Подопечные Безубьяка в дерби выиграли "Карпаты-2", но прошлый тур вынуждены были пропустить. Игра со "Скалой 1911" из-за воздушной тревоги была перенесена.

Игра начнется в 12.00. Смотрите прямо в этой новости.

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