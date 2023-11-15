Звягель - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче тринадцатого тура Второй лиги "Звягель" будет принимать "Рух-2". В случае победы подопечные Шищенко смогут выйти на первое место. Достичь этого результата у хозяев есть все шансы, ведь они четыре тура не теряют очки. Подопечные Безубьяка в дерби выиграли "Карпаты-2", но прошлый тур вынуждены были пропустить. Игра со "Скалой 1911" из-за воздушной тревоги была перенесена.

Игра начнется в 12.00. Смотрите прямо в этой новости.