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Звягель - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч должны были сыграть еще в октябре
Фото: ФК Звягель
В перенесенном матче тринадцатого тура Второй лиги "Звягель" будет принимать "Рух-2". В случае победы подопечные Шищенко смогут выйти на первое место. Достичь этого результата у хозяев есть все шансы, ведь они четыре тура не теряют очки. Подопечные Безубьяка в дерби выиграли "Карпаты-2", но прошлый тур вынуждены были пропустить. Игра со "Скалой 1911" из-за воздушной тревоги была перенесена.
Игра начнется в 12.00. Смотрите прямо в этой новости.
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