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Вторая лига. Звягель выходит на первое место
Матч задержался из-за воздушной тревоги
Фото: ФК Звягель
В перенесенном матче тринадцатого тура Второй лиги "Звягель" принимал "Рух-2". Хозяева в случае победы могли подняться на первое место. Однако легкой прогулки против амбициозных львовян не ожидалось. Гости выиграли свои два предыдущих матча и рассчитывали продолжить эту серию.
В начале встречи раздалась воздушная тревога, поэтому команды вынуждены были перейти в укрытие. После продолжительной паузы игра все же возобновилась. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но на 37-й минуте хозяева все же добились своего. После передачи Фесенко шикарным ударом в дальний верхний угол отличился Андрущенко – 1:0. Для Максима это дебютный гол за "Звягель".
В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Подвел свою команду Чередниченко, но воспользоваться численным большинством львовяне не смогли. Таким образом, "Звягель" поднимается на первое место.
"Звягель" - "Рух-2" 1:0
Голы: Андрущенко (37)
Удаление: Чередниченко (69)
"Звягель" (стартовый состав): Яшков – Чередниченко, Скидан, Нестеров, Морговский, Волынец, Андрущенко, Оринчак, Фесенко, Гук, Ндукве
"Рух" (стартовый состав): Бакус - Герега, Дуц, Товарницкий, Лях, Добрянский, Рогачев, Довгый, Карабин, Непейпиев, Рунич
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