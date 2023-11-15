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Вторая лига. Звягель выходит на первое место

Вторая лига

Матч задержался из-за воздушной тревоги

Вторая лига. Звягель выходит на первое место

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В перенесенном матче тринадцатого тура Второй лиги "Звягель" принимал "Рух-2". Хозяева в случае победы могли подняться на первое место. Однако легкой прогулки против амбициозных львовян не ожидалось. Гости выиграли свои два предыдущих матча и рассчитывали продолжить эту серию.

В начале встречи раздалась воздушная тревога, поэтому команды вынуждены были перейти в укрытие. После продолжительной паузы игра все же возобновилась. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но на 37-й минуте хозяева все же добились своего. После передачи Фесенко шикарным ударом в дальний верхний угол отличился Андрущенко – 1:0. Для Максима это дебютный гол за "Звягель".

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Подвел свою команду Чередниченко, но воспользоваться численным большинством львовяне не смогли. Таким образом, "Звягель" поднимается на первое место.

"Звягель" - "Рух-2" 1:0

Голы: Андрущенко (37)

Удаление: Чередниченко (69)

"Звягель" (стартовый состав): Яшков – Чередниченко, Скидан, Нестеров, Морговский, Волынец, Андрущенко, Оринчак, Фесенко, Гук, Ндукве

"Рух" (стартовый состав): Бакус - Герега, Дуц, Товарницкий, Лях, Добрянский, Рогачев, Довгый, Карабин, Непейпиев, Рунич

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Комментарии
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Консул (Звягель )
15.11.2023 в 17:35
Звягель - чемпіон !
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
15.11.2023 в 17:35
Звягель - чемпіон !
Ответить
0
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