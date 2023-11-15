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Воспитанника Динамо выгнали из ФК Кудровка из-за нарушения требований и правил клуба

Вторая лига

Клуб из Черниговской области попрощался с игроком

Воспитанника Динамо выгнали из ФК Кудровка из-за нарушения требований и правил клуба

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською
Новина українською

ФК "Кудровка" прекратил сотрудничество с нападающим Владимиром Ковалем.

Причина расторжения контракта "нарушения требований и правил клуба", говорится в пресс-службе команды. Что именно нарушил игрок - неизвестно.

Отметим, что 31-летний Коваль - воспитанник киевского "Динамо", однако за первую команду киевлян он не провел ни одного матча. Выступал за "Севастополь", "Черноморец", "Левый берег", польские "Стомил", "Термалику" и "Олимпию", а также белорусский "Неман".

К "Кудровке" он присодинился этим летом, его соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/24. В нынешнем сезоне он забил 7 голов и отдал 1 ассист в 15 поединках.

На данный момент клуб из одноименного села из Черниговской области занимает 8-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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Владимир Коваль ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 19:19
он играл в ЧО --Гри попробуй
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 19:19
он играл в ЧО --Гри попробуй
Ответить
0
0

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