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Воспитанника Динамо выгнали из ФК Кудровка из-за нарушения требований и правил клуба
Клуб из Черниговской области попрощался с игроком
Фото: ФК Кудрівка
ФК "Кудровка" прекратил сотрудничество с нападающим Владимиром Ковалем.
Причина расторжения контракта "нарушения требований и правил клуба", говорится в пресс-службе команды. Что именно нарушил игрок - неизвестно.
Отметим, что 31-летний Коваль - воспитанник киевского "Динамо", однако за первую команду киевлян он не провел ни одного матча. Выступал за "Севастополь", "Черноморец", "Левый берег", польские "Стомил", "Термалику" и "Олимпию", а также белорусский "Неман".
К "Кудровке" он присодинился этим летом, его соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/24. В нынешнем сезоне он забил 7 голов и отдал 1 ассист в 15 поединках.
На данный момент клуб из одноименного села из Черниговской области занимает 8-е место в турнирной таблице Второй лиги.
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