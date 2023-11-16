Реал Фарма сменит название с нового сезона. Клуб также объявил о конкурсе среди болельщиков на новый логотип. Варианты клубной эмблемы можно присылать до 10 февраля 2024 года. Лучшие образцы будут представлены на обсуждение болельщиков, окончательное решение примет руководство клуба.

"В связи с изменением названия с ФК "Реал Фарма" на ФК "Фарма" и необходимостью обновления клубной эмблемы, мы запускаем конкурс на лучший вариант от болельщиков. Новое лого должно быть современным и минималистичным. Выполненное в официальных цветах и содержать ссылку на наш родной город Одессу, а также историю клуба.

Участие в конкурсе может принять каждый желающий!", — сообщает клуб на официальной странице в Instagram.

Реал Фарма занимает 13-е место во Второй лиге, набрав 11 очков.