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Реал Фарма сменит название с нового сезона

Вторая лига

Команда объявила конкурс на лучшую эмблему

Реал Фарма сменит название с нового сезона

fcrealpharmaodessa

Новина українською
Новина українською

Реал Фарма сменит название с нового сезона. Клуб также объявил о конкурсе среди болельщиков на новый логотип. Варианты клубной эмблемы можно присылать до 10 февраля 2024 года. Лучшие образцы будут представлены на обсуждение болельщиков, окончательное решение примет руководство клуба.

"В связи с изменением названия с ФК "Реал Фарма" на ФК "Фарма" и необходимостью обновления клубной эмблемы, мы запускаем конкурс на лучший вариант от болельщиков. Новое лого должно быть современным и минималистичным. Выполненное в официальных цветах и содержать ссылку на наш родной город Одессу, а также историю клуба.

Участие в конкурсе может принять каждый желающий!", — сообщает клуб на официальной странице в Instagram.

Реал Фарма занимает 13-е место во Второй лиге, набрав 11 очков.

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Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии
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xapyga (Запорожье)
16.11.2023 в 22:11
Зря меняют. Фарма вообще ужасное название, Реал-Фарма звучит!Возможно на игрались и в аматоры собрались....
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Комментарии 1
xapyga (Запорожье)
16.11.2023 в 22:11
Зря меняют. Фарма вообще ужасное название, Реал-Фарма звучит!Возможно на игрались и в аматоры собрались....
Ответить
0
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