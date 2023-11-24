Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами завершится девятнадцатый тур во Второй лиге. Безусловно, самое ожидаемое противостояние сыграют в Киеве, где лидер "ЮКСА" встретится с амбициозными "Карпатами-2". Хозяева стремятся на зимнюю паузу пойти на первом месте, но амбициозные львовяне против этого.

Также интересную игру ожидаем в Кочубеевке, где встретятся аутсайдеры нынешнего сезона. Подопечные Романа Локтионова еще не выигрывали, и у них остался один шанс, чтобы прервать эту серию без побед.

12:00. "Металлург-2" - "Кремень-2"

12:30. "Локомотив" - "Звягель"

13:00. "ЮКСА" - "Карпаты-2"