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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Интригующий игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами завершится девятнадцатый тур во Второй лиге. Безусловно, самое ожидаемое противостояние сыграют в Киеве, где лидер "ЮКСА" встретится с амбициозными "Карпатами-2". Хозяева стремятся на зимнюю паузу пойти на первом месте, но амбициозные львовяне против этого.

Также интересную игру ожидаем в Кочубеевке, где встретятся аутсайдеры нынешнего сезона. Подопечные Романа Локтионова еще не выигрывали, и у них остался один шанс, чтобы прервать эту серию без побед.

12:00. "Металлург-2" - "Кремень-2"

12:30. "Локомотив" - "Звягель"

13:00. "ЮКСА" - "Карпаты-2"

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