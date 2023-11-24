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Вторая лига. Звягель поднимается на первое место
Сенсация в Киеве
Фото: ФК Звягель
Сегодня тремя матчами завершился девятнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые были наполнены интригой.
В стартовой игре пятницы встречались аутсайдеры чемпионата "Металлург-2" и "Кремень-2". У подопечных Локтионова был последний шанс одержать дебютную победу, но они им не воспользовались. Игра завершилась победой запорожцев – 2:1. Дебютная победа для "Металлурга-2" за последний месяц. Подопечные Зубченко поднимаются на десятое место.
Сверхважную победу в гостях над "Локомотивом" одержали футболисты "Звягеля". Подопечные Шищенко с 36-й минуты играли в большинстве и после перерыва достигли своего. Забивали Морговский и Денис Ндукве – 0:2.
Сенсацией завершилось противостояние в Киеве, где лидер "ЮКСА" встречалась с "Карпатами-2, Амбициозные львовяне снова смогли всех удивить. Матч завершился вничью - 1:1, хотя доигрывали игру гости с двумя удалениями. Таким образом. "ЮКСА" опускается на второе место. У "Звягеля" на один матч меньше.
Вторая лига. 19-й тур
Металлург-2 – Кремень-2 2:1
Голы: Толок (16), Куралех (58) – Баринов (75)
Удаление: Сабиев (72)
"Локомотив" – "Звягель" 0:2
Голы: Морговский (72), Ндукве (89)
Удаление: Хобта (36)
"ЮКСА" – "Карпаты-2" 1:1
Голы: Махнев (56) - Скороход (44)
Удаление: Гайдучок (84), Савчин (90+4)
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