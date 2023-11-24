Вторая лига. Звягель поднимается на первое место

Сегодня тремя матчами завершился девятнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые были наполнены интригой.

В стартовой игре пятницы встречались аутсайдеры чемпионата "Металлург-2" и "Кремень-2". У подопечных Локтионова был последний шанс одержать дебютную победу, но они им не воспользовались. Игра завершилась победой запорожцев – 2:1. Дебютная победа для "Металлурга-2" за последний месяц. Подопечные Зубченко поднимаются на десятое место.

Сверхважную победу в гостях над "Локомотивом" одержали футболисты "Звягеля". Подопечные Шищенко с 36-й минуты играли в большинстве и после перерыва достигли своего. Забивали Морговский и Денис Ндукве – 0:2.

Сенсацией завершилось противостояние в Киеве, где лидер "ЮКСА" встречалась с "Карпатами-2, Амбициозные львовяне снова смогли всех удивить. Матч завершился вничью - 1:1, хотя доигрывали игру гости с двумя удалениями. Таким образом. "ЮКСА" опускается на второе место. У "Звягеля" на один матч меньше.

Вторая лига. 19-й тур

Металлург-2 – Кремень-2 2:1

Голы: Толок (16), Куралех (58) – Баринов (75)

Удаление: Сабиев (72)

"Локомотив" – "Звягель" 0:2

Голы: Морговский (72), Ндукве (89)

Удаление: Хобта (36)

"ЮКСА" – "Карпаты-2" 1:1

Голы: Махнев (56) - Скороход (44)

Удаление: Гайдучок (84), Савчин (90+4)