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Клуб Второй лиги уволил тренерский штаб и анонсировал смену дислокации

Вторая лига

В "Кудровке" решились на кардинальные изменения

Клуб Второй лиги уволил тренерский штаб и анонсировал смену дислокации

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

Второлиговая "Кудровка" сообщила об изменениях в команде.

Клуб из Черниговской области покинул главный тренер Сергей Даценко и все его помощники. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В "Кудровке" поблагодарили за сотрудничество и пожелали успехов тренеру.

Имя нового наставника будет вскор объявлено.

Также отмечается, что с нового года клуб будет базироваться в Ирпене, Киевской области.

На зимний перерыв "Кудровка" ушла на шестом месте в турнирной таблице Второй лиги.

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Сергей Даценко ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
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