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Клуб Второй лиги уволил тренерский штаб и анонсировал смену дислокации
В "Кудровке" решились на кардинальные изменения
Фото: ФК Кудрівка
Второлиговая "Кудровка" сообщила об изменениях в команде.
Клуб из Черниговской области покинул главный тренер Сергей Даценко и все его помощники. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В "Кудровке" поблагодарили за сотрудничество и пожелали успехов тренеру.
Имя нового наставника будет вскор объявлено.
Также отмечается, что с нового года клуб будет базироваться в Ирпене, Киевской области.
На зимний перерыв "Кудровка" ушла на шестом месте в турнирной таблице Второй лиги.
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Источник:ФК Кудрівка
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