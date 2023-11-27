Клуб Второй лиги уволил тренерский штаб и анонсировал смену дислокации

Второлиговая "Кудровка" сообщила об изменениях в команде.

Клуб из Черниговской области покинул главный тренер Сергей Даценко и все его помощники. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В "Кудровке" поблагодарили за сотрудничество и пожелали успехов тренеру.

Имя нового наставника будет вскор объявлено.

Также отмечается, что с нового года клуб будет базироваться в Ирпене, Киевской области.

На зимний перерыв "Кудровка" ушла на шестом месте в турнирной таблице Второй лиги.