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Кудровка назвала имя нового главного тренера
Экс-наставник "Кремня" возглавил клуб Первой лиги
Фото: fckremen.com.ua
Представитель Второй лиги "Кудровка" определился с новым главным тренером. Им стал Роман Локтионов, сообщает пресс-служба команды.
Накануне клуб из Черниговской области попрощался со всем тренерским штабом. Также сообщалось, что с нового года клуб будет базироваться в Ирпене, Киевской области.
Срок действия контракта не разглашается.
37-летний специалист известен по работе с "Кремнем". В последнее время он тренировал "Кремень-2".
"Искренне поздравляем в нашем клубе и желаем успехов в работе с командой!!!", - говорится в сообщении клуба.
На зимний перерыв "Кудровка" ушла на шестом месте в турнирной таблице Второй лиги.
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