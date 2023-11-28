Кудровка назвала имя нового главного тренера

Представитель Второй лиги "Кудровка" определился с новым главным тренером. Им стал Роман Локтионов, сообщает пресс-служба команды.

Накануне клуб из Черниговской области попрощался со всем тренерским штабом. Также сообщалось, что с нового года клуб будет базироваться в Ирпене, Киевской области.

Срок действия контракта не разглашается.

37-летний специалист известен по работе с "Кремнем". В последнее время он тренировал "Кремень-2".

"Искренне поздравляем в нашем клубе и желаем успехов в работе с командой!!!", - говорится в сообщении клуба.

На зимний перерыв "Кудровка" ушла на шестом месте в турнирной таблице Второй лиги.