Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье интересуется лучшим бомбардиром Второй лиги из Звягеля
Денис Ндукве проводит отличный сезон
Фото: ФК Звягель
Игроки второлиговского "Звягеля", вернутся из отпуска 26 января 2024 года. Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Житомире.
По информации Sport.ua, "Звягель" пока не понес кадровых потерь. Однако к лидеру команды – 23-летнему универсалу Денису Ндукве, который возглавляет гонку среди бомбардиров Второй лиги с 15 забитыми мячами, проявляет интерес элитное "Полесье". Останется ли Ндукве в "Звягеле" станет известно до конца декабря.
Тренерский штаб во главе с Сергеем Шищенко планирует усилить "Звягель" 3-4 квалифицированными новобранцами.
Напомним, что после осенней части сезона "Звягель" возглавляет турнирную таблицу Второй лиги, набрав 40 очков. Перед командой поставлена задача повыситься в классе.
Популярное сейчас
- Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг
- Полесье и еще два клуба УПЛ интересуются 19-летним хавбеком Звягеля
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны