Полесье интересуется лучшим бомбардиром Второй лиги из Звягеля

Игроки второлиговского "Звягеля", вернутся из отпуска 26 января 2024 года. Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Житомире.

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По информации Sport.ua, "Звягель" пока не понес кадровых потерь. Однако к лидеру команды – 23-летнему универсалу Денису Ндукве, который возглавляет гонку среди бомбардиров Второй лиги с 15 забитыми мячами, проявляет интерес элитное "Полесье". Останется ли Ндукве в "Звягеле" станет известно до конца декабря.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Шищенко планирует усилить "Звягель" 3-4 квалифицированными новобранцами.

Напомним, что после осенней части сезона "Звягель" возглавляет турнирную таблицу Второй лиги, набрав 40 очков. Перед командой поставлена задача повыситься в классе.