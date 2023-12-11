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Пока на уровне детских команд. ФК Никополь возобновил свою деятельность

Вторая лига

Также клуб решил возродить команду ветеранов футбола

Пока на уровне детских команд. ФК Никополь возобновил свою деятельность

Фото: instagram.com/fcnikopol

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Никополь" сообщил о возобновлении деятельности. Команда из Днепропетровской области начнет работу с создания детских команд.

"Основной акцент нашей деятельности будет направлен на участие детских команд города в соревнованиях и турнирах. Дети не должны терять свою мечту. И мы попробуем создать им безопасные условия для продолжения занятия футболом. Будем также помогать это делать другим детским командам нашего района. Это тоже очень важно!

Уже год мы помогаем нашим ветеранам футбола. Мы продолжим это делать, а также возродим команду ветеранов футбола, которые будут проводить товарищеские матчи в других города страны. ФК "Никополь" должен стать одним из центров благотворительной и гуманитарной поддержки тем, кто в ней нуждается!

Со временем мы планируем вернуться и к созданию взрослой команды на базе наших воспитанников. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Сегодня приоритет нашей деятельности - дети! Мы хотим, чтобы все знали, что Никополь и район несокрушимы! Никополь продолжает жить, дышать, мечтать и планировать и частью этой жизни является возрождение ФК "Никополь"!

Спасибо ВСУ за возможность возобновить деятельность клуба и мечтать!", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, клуб прекратил играть после начала полномасштабного вторжения. До этого он выступал во Второй лиге. В недоигранном сезоне 2021/22 "Никополь" шел на 12-м месте в группе Б.

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