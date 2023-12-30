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Дмитрий Безрук займет сразу две должности в Реал Фарме. Известны подробности
Голкипер и тренер вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport.ua, бывший голкипер "Черноморца" Дмитрий Безрук подписал контракт с "Реал Фармой".
По информации источника, Дмитрий Безрук будет не только голкипером в "Реал Фарме", но и тренером вратарей в штабе Андрея Пархоменко.
Напомним, "Реал Фарма" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 14 очков.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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