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Дмитрий Безрук займет сразу две должности в Реал Фарме. Известны подробности

Вторая лига

Голкипер и тренер вратарей

Дмитрий Безрук займет сразу две должности в Реал Фарме. Известны подробности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Sport.ua, бывший голкипер "Черноморца" Дмитрий Безрук подписал контракт с "Реал Фармой".

По информации источника, Дмитрий Безрук будет не только голкипером в "Реал Фарме", но и тренером вратарей в штабе Андрея Пархоменко.

Напомним, "Реал Фарма" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 14 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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