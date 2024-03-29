Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лидер Второй лиги будет встречаться с четвертой командой, которая в 2024 году официальных матчей еще не играла. В первом круге ПФК "Звягель" против "Чайки" играл еще под руководством Максимова. Драматический матч в Житомирской области завершился минимальной победой гостей.

Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.