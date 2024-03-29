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Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Чайка - Звягель: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Звягель
Лидер Второй лиги будет встречаться с четвертой командой, которая в 2024 году официальных матчей еще не играла. В первом круге ПФК "Звягель" против "Чайки" играл еще под руководством Максимова. Драматический матч в Житомирской области завершился минимальной победой гостей.
Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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