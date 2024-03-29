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Экс-владелец Перемоги: После нашей победы над Кривбассом Павелко кричал: Что вы вытворяете? Вы знаете, чья это команда?
Дело было еще во Второй лиге с возрожденным Кривбассом
Бывший владелец днепропетровской "Перемоги" Фемис Сагиров вспомнил интересный эпизод сезона 20/21, когда возрожденный "
"У нас что, в Украине, мало договорных матчей было? Перед каждой какой-то значимой игрой, я предупреждал своих игроков, что знаю, о том, что вокруг некоторых игр ходят деньги, которые мы никогда не берем. Но все равно игроков пытались подкупить. Помню, как ФК "Перемога" во Второй лиге обыграла дома "Кривбасс" – 1:0.
Это была наша дебютная победа и первый забитый мяч в профи. После игры мне позвонил Павелко. Я думал, хочет поздравить нас с победой, а он в трубку кричать начал: "Что вы вытворяете? Вы хоть знаете, чья это команда?". Наверное, намекал, что президентская. Угрожал санкциями, я был в шоке.
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Во втором круге ФК "Перемога" была уже без турнирных задач. После того, как я выгнал Тарана, мы поехали на игру в Кривой Рог. Нас там ждал настоящий ад. До 23-й минуты "Кривбасс" нам пробил два пенальти, один из которых потянул вратарь, а другой просто придумал арбитр. Мы проиграли ту игру 0:1, но хочу отдать должное молодым ребятам, которые бились против всех, против системы и т.д.!
Могу сказать точно – никто из моих игроков не участвовал в нечестных матчах, некоторых мы проверяли на детекторе лжи, после игры с "Кривбассом" также", - рассказал Сагиров.
Напомним, что по итогам того сезона "Кривбасс" занял второе место в группе Б Второй лиги и повысился в классе, перейдя в Первую лигу.
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