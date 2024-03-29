Экс-владелец Перемоги: После нашей победы над Кривбассом Павелко кричал: Что вы вытворяете? Вы знаете, чья это команда?

Бывший владелец днепропетровской "Перемоги" Фемис Сагиров вспомнил интересный эпизод сезона 20/21, когда возрожденный " Кривбасс " играл во Второй лиге.

"У нас что, в Украине, мало договорных матчей было? Перед каждой какой-то значимой игрой, я предупреждал своих игроков, что знаю, о том, что вокруг некоторых игр ходят деньги, которые мы никогда не берем. Но все равно игроков пытались подкупить. Помню, как ФК "Перемога" во Второй лиге обыграла дома "Кривбасс" – 1:0.

Это была наша дебютная победа и первый забитый мяч в профи. После игры мне позвонил Павелко. Я думал, хочет поздравить нас с победой, а он в трубку кричать начал: "Что вы вытворяете? Вы хоть знаете, чья это команда?". Наверное, намекал, что президентская. Угрожал санкциями, я был в шоке.