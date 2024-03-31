Вторая лига. Дружба дожала аутсайдера, еще одна ничья Реал Фармы

Сегодня тремя матчами завершился второй тур во Второй лиге. Одесская "Реал Фарма" снова сыграла вничью 1:1. Подопечные Пархоменко принимали "Карпаты-2" и должны быть удовлетворены таким результатом, ведь львовяне играли лучше. К тому же, "фармацевты" доигрывали встречу в меньшинстве.

"Дружба" едва не оконфузилась в противостоянии с главным аутсайдером сезона ФК "Кремень-2". В первой половине встречи Сторчоус не реализовал пенальти, тем самым сохранив интригу. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве, но численное большинство подопечны6 Цирикала реализовали только в последние десять минут. В составе гостей забивали Юзефович и Бандурин.

В еще одном матче воскресенья "Локомотив" и "Кудровка" голов не забивали.

Вторая лига. 21-й тур

"Кремень-" - "Дружба" 0:2

Голы: Юзефович (84), Бандурин (89)

Нереализованный пенальти: Сторчоус (20)

Удаление: Молько (66)

"Реал Фарма" – "Карпаты-2" 1:1

Голы: Барсуков (37) - Фетько (24)

Удаление: Дмитриев (78)

"Локомотив" - "Кудровка" 0:0