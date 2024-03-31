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Вторая лига. Дружба дожала аутсайдера, еще одна ничья Реал Фармы
Насыщенный игровой день
Фото: ПФК Дружба
Сегодня тремя матчами завершился второй тур во Второй лиге. Одесская "Реал Фарма" снова сыграла вничью 1:1. Подопечные Пархоменко принимали "Карпаты-2" и должны быть удовлетворены таким результатом, ведь львовяне играли лучше. К тому же, "фармацевты" доигрывали встречу в меньшинстве.
"Дружба" едва не оконфузилась в противостоянии с главным аутсайдером сезона ФК "Кремень-2". В первой половине встречи Сторчоус не реализовал пенальти, тем самым сохранив интригу. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве, но численное большинство подопечны6 Цирикала реализовали только в последние десять минут. В составе гостей забивали Юзефович и Бандурин.
В еще одном матче воскресенья "Локомотив" и "Кудровка" голов не забивали.
Вторая лига. 21-й тур
"Кремень-" - "Дружба" 0:2
Голы: Юзефович (84), Бандурин (89)
Нереализованный пенальти: Сторчоус (20)
Удаление: Молько (66)
"Реал Фарма" – "Карпаты-2" 1:1
Голы: Барсуков (37) - Фетько (24)
Удаление: Дмитриев (78)
"Локомотив" - "Кудровка" 0:0
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