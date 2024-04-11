Вторая лига. Игра за шесть очков в Киеве

Завтра сыграют все шесть матчей 23-го тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Безусловно, наибольший интерес представляет встреча на киевском НТК "имени Банникова", где встретятся первая и третья команды чемпионата.

"Тростянец" - "Нива"

12.04.2024. 12:00. Стадион "им. В.П. Куца". Тростянец

Предпоследняя команда чемпионата будет принимать восьмую. Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому было много времени на подготовку. "Тростянец" весной своими результатами и игрой не впечатляет. Только один зачетный пункт за два тура и ни одного гола. Пока изменения в межсезонье на пользу команды не пошли. У "Нивы" тоже все не очень хорошо. Подопечные Ярошенко свои два матча завершили со счётом 0:0. Очень большие проблемы с конструктивом у винницкого коллектива. Когда у Загорулько игра не идет, то некому забивать. Отметим, что из-за дисквалификации гостям не сможет помочь основной хавбек Олег Ничипоренко. Надеемся, что все же увидим забитые мячи в противостоянии этих команд.

"Кремень-2" - "Рух-2"

12.04.2024. 12:15. "Кремень-Арена им. А.Бабаева". Кременчуг

Главный аутсайдер турнира не может выиграть с осени 2022 года. В весенней части сезона подопечные Здирка прогнозированно все три своих матча проиграли. "Кремень-2" пропустил уже восемь голов, но дважды все же смог отличиться в воротах "Кудровки". Многое в игре команды зависит от эмоционального состояния молодых игроков. Если они начнут игру уверенно, борьбу соперникам навязывают. Однако могут уже на первых минутах привезти себе проблемы и потом рассыпаться. Львовяне в прошлом туре упустили победу в противостоянии с "Локомотивом". Большую часть игрового времени подопечные Безубьяка играли уверенно, но набрать три очка все же не смогли. Таким образом, "Рух-2" занимает девятое место в таблице. Игра против аутсайдера – отличная возможность наконец выиграть и подняться вверх в таблице.

"Реал Фарма" - "Звягель"

12.04.2024. 12:30. "Иван". Одесса

Одесситы весной обе свои игры завершили вничью 1:1. Это уже достаточно хороший результат для команды, которая в первой части сезона никак не могла найти свою игру. У подопечных Пархоменко было много времени для подготовки к матчу со второй командой чемпионата, но вряд ли это сможет помочь им. "Звягель" зол после поражения и потери первого места. "Звягель" с начала октября не проигрывал, но в воскресенье эта серия прервалась. Коллектив из Звягеля стремится реабилитироваться за неудачу и поскорее вернуть себе лидерство. Хозяевам в этом противостоянии будет очень непросто.

"Чайка" - "Кудровка"

12.04.2024. 13:45. НТВ "Колос". Киевская обл

Футболисты "Чайки" весной уже успели испортить настроение "Дружби" и "Звягеля". Подопечные Сызыхина дважды сыграли вничью и это очень хороший результат для них. Команда пока остается четвертой, но прогресс в игре ощутим. Это очень боеспособный коллектив, для которого нет авторитетов. "Кудровка" в прошлом туре одержала первую победу под руководством Василия Баранова. Дубли Евтушенко и Зоренко помогли коллективу из Черниговской области победить главного аутсайдера и подняться на четвертое место. Таким образом, "Кудровка" прервала свою неудачную серию в домашних играх (было всего одно очко за четыре матча) и поднялась на шестое место. Фаворитами в этом противостоянии являются хозяева, но справятся ли они с этим статусом?

"Локомотив" - "Скала 1911"

12.04.2024. 13:00.

Киевляне в прошлом туре проявили характер и дважды смогли отыграться в Винниках. Подопечные Лазоренко не опустили руки и удача им улыбнулась на последних минутах. До игры команды остается очень много вопросов, но не проиграли и уже хорошо. Отметим, что безвыигрышная серия "Локомотива" продолжается уже четыре тура. "Скала 1911" прошлый тур пропускала. Весной коллектив из Стрыя еще не проигрывал и не пропускал. Именно гости считаются фаворитами противостояния. Терять очки им не желательно, ведь в спину дышит "Кудровка".

"ЮКСА" - "Дружба"

12.04.2024. 14:30. НТК "им. Банникова". Киев

Безусловно, это центральная игра в туре, потому что лидер будет принимать третью команду. Подопечные Цымбала в прошлом туре победили "Звягель" и вышли на первое место. Дебютант дивизиона проводит сильнейший сезон. Общая беспроигрышная серия "крестоносцев" достигла 11 туров и длится с середины сентября. "Дружба" в воскресенье потеряла очки в матче с "Чайкой" – 1:1. Однако подопечные Чирикала все равно находятся в хорошем игровом тонусе. Коллектив из Мировки не проигрывает, начиная с конца октября (0:1 от "Скалы 1911") уже пять туров. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол, в котором сложно кому-то отдать предпочтение.