Вторая лига. Дружба побеждает в центральном матче тура, Кремень-2 наконец-то не проиграл

Сегодня начался и завершился двадцать третий тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили ряд эмоций и сенсаций.

В стартовом матче тура "Тростянец" и "Нива" сыграли вничью – 1:1. Отметим шикарный гол со штрафного в исполнении Евгения Проданова. Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Сенсацией завершилась игра в Кременчуге, где "Кремень-2" принимал "Рух-2". Игра также завершилась со счётом 1:1. Таким образом, "Кремень-2" прерывает свою серию из семи подряд поражений и набирает второе в сезоне очко.

У "Звягеля" не было никаких проблем в противостоянии в Одессе против "Реал Фармы" - 3:0. Забивали Морговский, Петрук и Венделл. "Чайка" и "Кудровка" сыграли вничью 1:1. Безусловно, этот результат больше устраивает коллектив Черниговской области.

"Локомотив" достаточно неожиданно дома смог победить "Скалу 1911" – 2:0. В составе киевлян забивали Богомаз и Козий. Это дебютная победа подопечных Лазоренко в 2024 году.

В центральной игре тура "ЮКСА" принимала "Дружбу". Матч завершился победой гостей – 1:0. Победный мяч забил Олег Вакуленко. Таким образом, "ЮКСА" и "Звягель" имеют по 47 очков, а у "Дружбы" - 45. Борьба за лидерство снова обостряется.

Вторая лига. 23-й тур

"Тростянец" – "Нива" 1:1

Голы: Проданов(23) - Загорулько (16)

"Кремень-2" - "Рух-2" 1:1

Голы: Пастернак (33) - Сабиев (9, автогол)

"Реал Фарма" - "Звягель" 0:3

Голы: Венделл (19, пен), Морговский (34), Петрук (50)

"Локомотив" - "Скала 1911" 2:0

Голы: Богомаз (6), Козий (59)

"Чайка" - "Кудровка" 1:1

Голы: Семенец (24) - Жикол (17)

"ЮКСА" - "Дружба" 0:1

Голы: Вакуленко (33)