Президент клуба Второй лиги: Готов бороться с УПЛ ТВ за Вирта

Президент второлигового "Звягеля" Дмитрий Костюк прокомментировал информацию, что его клуб может возглавить Юрий Вирт и вместе с ним придет полузащитник Андрей Близниченко.

- Дмитрий, пишут, что завтра Юрий Вирт "Звягель" возглавит "Звягель". Это правда?

- Боже мой! Что же это такое, что все сразу все пишут? Откуда они информацию узнают? Если бы меньше писали, то у нас уже точно был бы тренер. А когда заранее пишут, то уже страшно. Когда мы представим главного тренера, тогда и будем комментировать.

- Не будьте таким суеверным.

- Знаете, у меня уже есть определенный опыт, что это не просто суеверия.

- Так переговоры с Виртом ведутся?

- Я с Виртом общался по этому поводу. Что он мне ответил? Завтра посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо.

- А с УПЛ ТВ не будет проблем? Потому что Юрий Николаевич сначала говорил, что у него контракт, потом - что контракта нет.

- Я готов бороться с УПЛ ТВ за Вирта.

- И.о. главного тренера "Звягеля" Николай Гибалюк останется в штабе Вирта?

- Нет, его вообще не будет в клубе. Но все тренеры в штабе, кроме Гибалюка, останутся те, которые были. Плюс Вирт приведет своего помощника.

- Также писали, что вместе с Виртом в "Звягель" придет его бывший подопечный по "Вересу" Андрей Близниченко.

- С Андреем я также общался, но это не связка с Виртом, а отдельная история. Я его спросил: "Не хочешь ли ты помочь родному городу?".

У нас в структуре клуба работает отец Андрея - Валерий Близниченко. Он крутой тренер, который воспитал для УПЛ двух сыновей. Через отца я вышел на Андрея, пообщался с ним и могу сказать, что он имеет желание нам помочь. Предварительное согласие от него я получил. Если все получится, то это будет красивая история возвращения в родной город. Но как оно будет - посмотрим завтра. Не хочу загадывать, - сказал Костюк.