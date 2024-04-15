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Экс-игрок Вереса: Был разговор со Звягелем, но решение на 100% еще не принято

Вторая лига

Андрей Близниченко находится без команды

Экс-игрок Вереса: Был разговор со Звягелем, но решение на 100% еще не принято

Фото: ФК Верес

Новина українською

Экс-полузащитник "Вереса" Андрей Близниченко прокомментировал информацию о продолжении карьеры во второлиговом "Звягеле".

- Андрей, насколько соответствует реальности обнародованная информация о вашем возвращении в родной город?

- Могу подтвердить, что разговор с Костюком состоялся, но решение на 100% еще не принято.

- Приход в команду Юрия Вирта может вас переубедить?

- Я хотел бы снова поработать с Юрием Николаевичем. Я бы 100% к нему пошел. Мы с ним недавно говорили. Я поинтересовался у него, какие у него относительно его вариантов продолжения карьеры. Он ничего не ответил.

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- А как вообще обстоят дела с поисками команды?

- Я понимаю, что сейчас никто не будет меня брать, потому что все команды укомплектованы, хоть я и свободный агент.

- Как вам даются эти месяцы без футбола? Возможно, сместили фокус на семейных делах?

- Да. Больше времени провожу с семьей. Стараюсь держать себя в форме, бегаю в футбол. Ребята предлагали на любителях поиграть в Днепре. Неплохой вариант, - рассказал Близниченко.

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Верес (Ровно) Андрей Близниченко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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