Вторая лига. Еще одно испытание для Реал Фармы

Не успели команды сыграть двадцать третий тур, как завтра будем наблюдать за играми двадцать четвертого тура во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что тур будут пропускать "Звягель", "Локомотив" и винницкая "Нива".

Вторая лига. 24-й тур

"Рух-2" - "Чайка"

17.04.2024. 12:00. Стадион "им. Б. Маркевича". Винники

В последних четырех турах молодежь "Руха" не проигрывает, однако набрала всего шесть очков из двенадцати возможных. В 2024 году "Рух-2" еще не выигрывал. Ожидали, что подопечные Безубьяка победят главного аутсайдера, но игра завершилась вничью. Показалось, что в функциональном плане у львовян не все так хорошо, ведь второй тур подряд им не хватает сил на всю игру. Отметим, что в состав должен вернуться опытный защитник Дуц, пропускавший игру в Кременчуге из-за дисквалификации. "Чайка" и третий свой матч в этой части сезона сыграла вничью. В прошлом туре уже от подопечных Сызыхина все ждали победы, но они не смогли одолеть "Кудровку" – 1:1. В общем, беспроигрышная серия "Чайки" длится уже четыре тура - с середины ноября. Гости считаются фаворитами противостояния, но им легко не будет.

"Кудровка" - "ЮКСА"

17.04.2024. 12:30. "Кудровка-Арена". Кудровка

Четыре очка за два тура – это очень неплохой результат для обновленной "Кудровки". Однако, уже в среду подопечных Баранова ожидает настоящее испытание, ведь придется сыграть с лидером. Лидерами этого коллектива можно считать Владислава Зоренко и Александра Евтушенко. "ЮКСА" в прошлом туре уступила "Дружбе" и потеряла единоличное лидерство. Подопечные Цымбала не смогли ничего сделать с организованной защитой соперника. Было много сумбура в игре "крестоносцев", а вот конструктива не хватало. Отметим, что у гостей будут значительные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации матч будут пропускать Евдокимов, Махнев и Мендонса. Гости должны подтвердить свой статус одного из главных фаворитов сезона и снова стать единоличным лидером Второй лиги.

"Карпаты-2" - "Тростянец"

17.04.2024. 13:00. "ЛНУП". Дубляны

Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность проанализировать все ошибки в игре. В 2024 году подопечные Гнатива пока сыграли всего два матча и оба завершили вничью. "Карпаты-2" не проигрывают уже пять туров подряд, и это приличный результат. Коллектив из Львова пока занимает пятое место, но соперники дышат в спину. "Тростянец" все еще ожидает свою дебютную победу в этой части сезона, но уже прервал свою безголевую серию. В пятницу подопечные Шаповалова благодаря шикарному голу Проданова сыграли вничью с "Нивой". "Тростянец" занимает двенадцатое место и должен набирать очки, чтобы улучшить свое турнирное положение. Ожидаем дебютную победу гостей?

"Дружба" - "Реал Фарма"

17.04.2024.

Подопечные Чирикала подходят к матчу после победы над лидером. Футболисты "Дружбы" организованно сыграли в защите, а победу принесли новички. После передачи Колесника отличился Вакуленко. Очень важная победа, позволившая коллективу из Мировки сократить отставание от лидеров. Беспроигрышная серия мировчан составляет 6 матчей. "Реал Фарма" разгромно проиграла "Звягелю" - 0:3. Подопечные Пархоменко на гол все же наиграли, но реализовать свои моменты не смогли. Теперь одесситов ожидает еще одно испытание. Безусловно, фаворитами считаются хозяева, но у них существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации игру будут пропускать Порохня, Дедяев и Головко. Однако это все же не должно помешать подопечным Чирикала набрать три очка.

"Скала 1911" - "Кремень-2"

17.04.2024. 14:00. "Сокол". Стрый

Подопечные Бесараба в прошлом туре разочаровали – 0:2 от "Локомотива". Таким образом, "Скала 1911" впервые в 2024 году проиграла. Это был один из самых невнятных матчей коллектива из Стрыя. Однако у хозяев есть все шансы реабилитироваться за эту неудачу и вернуть себе пятое место, ведь будут встречаться против главного аутсайдера сезона. "Кремень-2" в домашнем матче с "Рухом-2" приятно удивил – 1:1. Таким образом, подопечные Здирка впервые за восемь туров не проиграли. Во всех лигах чемпионата Украины среди взрослых команд только этот резервный состав еще не знает побед в сезоне 2023/24 – 37 игр. Похоже, что эта серия продолжится. Отметим, что гостям из-за дисквалификации не смогут помочь Клепко и Курьяков.