  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Официально. Андрей Близниченко перешел в клуб Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Андрей Близниченко перешел в клуб Второй лиги

Вторая лига

Полузащитник нашел себе новый клуб

Официально. Андрей Близниченко перешел в клуб Второй лиги

Фото: ПФК Звягель

Новина українською

ПФК "Звягель" объявил о переходе полузащитника Андрея Близниченко.

Детали контракта не разглашаются.

Президент второлигового клуба Дмитрий Костюк прокомментировал подписание футболиста.

"Еще десять лет назад, в разговорах о футболе звягелян Близниченко в свои 20 уже был легендой в городе. В то время единственный воспитанник местного футбола, игравший в Высшей лиге, еще и в мощном "Днепре", игрок молодежной сборной Украины. А в самом же Звягеле тогда даже клуба не было, невероятно было представить, что Андрей когда-то вернется играть в нашем городе. С того времени Андрей сделал яркую карьеру, играл заграницей, добывал трофеи, последним клубом был представитель элитного дивизиона - ровенский "Верес" и по моему мнению он был лучшим в команде и внес неоценимый вклад в то, что команда сохранила прописку в УПЛ.

Поэтому я уверен, что Андрей нам поможет и рад тому, что он согласился на мое предложение перейти в ПФК "Звягель"! И попутно спасибо за такого сына замечательному тренеру, тренеру ДЮКФП "Звягель" и нашей любительской команды "Звягель" Валерию Анатольевичу Близниченко, который сумел воспитать двух сыновей для игры на уровне УПЛ, что является уникальным достижением", - заявил Костюк.

Близниченко - 29-летний универсальный полузащитник родом из Звягеля. На детско-юношеском уровне выступал за запорожский "Металлург", а профессиональную карьеру начинал в "Днепре", где делал первые шаги в УПЛ и еврокубках. Андрей также более чем активно играл в юношеских и молодежных сборных Украины, за которые имеет 76 матчей и 13 голов.

Выступал также за турецкий "Карабюкспор" и молдавский "Шериф", с которым дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Молдовы. После этого играл за ровенский "Верес" в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Вереса: Был разговор со Звягелем, но решение на 100% еще не принято
yellow-arrow
Президент клуба Второй лиги: Готов бороться с УПЛ ТВ за Вирта
yellow-arrow
Вторая лига. Дружба побеждает в центральном матче тура, Кремень-2 наконец-то не проиграл
Андрей Близниченко ФК Звягель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФК Звягель
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости