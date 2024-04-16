Официально. Андрей Близниченко перешел в клуб Второй лиги

ПФК "Звягель" объявил о переходе полузащитника Андрея Близниченко.

Детали контракта не разглашаются.

Президент второлигового клуба Дмитрий Костюк прокомментировал подписание футболиста.

"Еще десять лет назад, в разговорах о футболе звягелян Близниченко в свои 20 уже был легендой в городе. В то время единственный воспитанник местного футбола, игравший в Высшей лиге, еще и в мощном "Днепре", игрок молодежной сборной Украины. А в самом же Звягеле тогда даже клуба не было, невероятно было представить, что Андрей когда-то вернется играть в нашем городе. С того времени Андрей сделал яркую карьеру, играл заграницей, добывал трофеи, последним клубом был представитель элитного дивизиона - ровенский "Верес" и по моему мнению он был лучшим в команде и внес неоценимый вклад в то, что команда сохранила прописку в УПЛ.

Поэтому я уверен, что Андрей нам поможет и рад тому, что он согласился на мое предложение перейти в ПФК "Звягель"! И попутно спасибо за такого сына замечательному тренеру, тренеру ДЮКФП "Звягель" и нашей любительской команды "Звягель" Валерию Анатольевичу Близниченко, который сумел воспитать двух сыновей для игры на уровне УПЛ, что является уникальным достижением", - заявил Костюк.