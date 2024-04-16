Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Андрей Близниченко перешел в клуб Второй лиги
Полузащитник нашел себе новый клуб
Фото: ПФК Звягель
ПФК "Звягель" объявил о переходе полузащитника Андрея Близниченко.
Детали контракта не разглашаются.
Президент второлигового клуба Дмитрий Костюк прокомментировал подписание футболиста.
"Еще десять лет назад, в разговорах о футболе звягелян Близниченко в свои 20 уже был легендой в городе. В то время единственный воспитанник местного футбола, игравший в Высшей лиге, еще и в мощном "Днепре", игрок молодежной сборной Украины. А в самом же Звягеле тогда даже клуба не было, невероятно было представить, что Андрей когда-то вернется играть в нашем городе. С того времени Андрей сделал яркую карьеру, играл заграницей, добывал трофеи, последним клубом был представитель элитного дивизиона - ровенский "Верес" и по моему мнению он был лучшим в команде и внес неоценимый вклад в то, что команда сохранила прописку в УПЛ.
Поэтому я уверен, что Андрей нам поможет и рад тому, что он согласился на мое предложение перейти в ПФК "Звягель"! И попутно спасибо за такого сына замечательному тренеру, тренеру ДЮКФП "Звягель" и нашей любительской команды "Звягель" Валерию Анатольевичу Близниченко, который сумел воспитать двух сыновей для игры на уровне УПЛ, что является уникальным достижением", - заявил Костюк.
Близниченко - 29-летний универсальный полузащитник родом из Звягеля. На детско-юношеском уровне выступал за запорожский "Металлург", а профессиональную карьеру начинал в "Днепре", где делал первые шаги в УПЛ и еврокубках. Андрей также более чем активно играл в юношеских и молодежных сборных Украины, за которые имеет 76 матчей и 13 голов.
Выступал также за турецкий "Карабюкспор" и молдавский "Шериф", с которым дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Молдовы. После этого играл за ровенский "Верес" в УПЛ.
Популярное сейчас
- Почеттино: Мы не можем вести себя подобным образом
- Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0
- АПЛ. Челси – Эвертон 6:0. Показательная экзекуция от Коула Палмера
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО