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Официально: Вирт возглавил второлиговский Звягель
Юрий Николаевич вернулся к тренерской работе
t.me/pfczvyagel
Второлиговский "
На этой должности Вирт заменил исполняющего обязанности Николая Гибалюка, который работал с командой с середины марта после ухода Сергея Шищенко в "Полесье".
Напомним, что после завершения карьеры игрока Вирт работал тренером вратарей в системе донецкого "Металлурга", тренером - в "Стали" из Каменского, как главный тренер возглавлял "Верес" (дважды) и "Рух".
В последнее время специалист работал экспертом на УПЛ ТВ.
Также отметим, что на данный момент "Звягель" идет на втором месте во Второй лиге, имея равенство очков с ФК Юкса (по 47), но также имея матч в запасе.
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