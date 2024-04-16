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Официально: Вирт возглавил второлиговский Звягель

Вторая лига
Обновлено

Юрий Николаевич вернулся к тренерской работе

Официально: Вирт возглавил второлиговский Звягель

t.me/pfczvyagel

Новина українською

Второлиговский "Звягель" официально объявил о назначении новым главным тренером команды Юрия Вирта.

На этой должности Вирт заменил исполняющего обязанности Николая Гибалюка, который работал с командой с середины марта после ухода Сергея Шищенко в "Полесье".

Напомним, что после завершения карьеры игрока Вирт работал тренером вратарей в системе донецкого "Металлурга", тренером - в "Стали" из Каменского, как главный тренер возглавлял "Верес" (дважды) и "Рух".

В последнее время специалист работал экспертом на УПЛ ТВ.

Также отметим, что на данный момент "Звягель" идет на втором месте во Второй лиге, имея равенство очков с ФК Юкса (по 47), но также имея матч в запасе.

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Юрий Вирт ФК Звягель
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Источник:
ТГ-канал Звягеля
Опубликовал: Михаил Черныш
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