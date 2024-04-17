Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК ЮКСА
Уже сегодня сыграют матчи 24 тура Второй лиги. В этом туре нет противостояний между лидерами, но это не значит, что не на что посмотреть. Очередное испытание ожидает "Реал Фарму", которая на этот раз встретится с пока третьей командой чемпионата "Дружбой". Шанс на дебютную в 2024 году победу имеют "Карпаты-2" и "Тростянец", которые сыграют в Дублянах. На минувшей неделе главный аутсайдер сезона "Кремень-2" отобрал очки у "Руха-2". Удастся ли подопечным Здирка зацепиться за положительный результат против "Скалы 1911"?
Вторая лига. 24-й тур
12:00. "Рух-2" - "Чайка"
12:30. "Кудровка" - "ЮКСА"
13:00. "Карпаты-2" - "Тростянец"
13:30. "Дружба" - "Реал Фарма"
14:00. "Скала 1911" - "Кремень-2"
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