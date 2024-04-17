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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК ЮКСА

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Уже сегодня сыграют матчи 24 тура Второй лиги. В этом туре нет противостояний между лидерами, но это не значит, что не на что посмотреть. Очередное испытание ожидает "Реал Фарму", которая на этот раз встретится с пока третьей командой чемпионата "Дружбой". Шанс на дебютную в 2024 году победу имеют "Карпаты-2" и "Тростянец", которые сыграют в Дублянах. На минувшей неделе главный аутсайдер сезона "Кремень-2" отобрал очки у "Руха-2". Удастся ли подопечным Здирка зацепиться за положительный результат против "Скалы 1911"?

Вторая лига. 24-й тур

12:00. "Рух-2" - "Чайка"

12:30. "Кудровка" - "ЮКСА"

13:00. "Карпаты-2" - "Тростянец"

13:30. "Дружба" - "Реал Фарма"

14:00. "Скала 1911" - "Кремень-2"

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Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Тростянец Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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