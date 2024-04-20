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Локомотив - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив
В стартовом матче 25-го тура Второй лиги десятая команда будет принимать восьмую. В первом круге винничане выиграли на своем поле, однако волевая победа далась им очень непросто, "железнодорожники" вели в счете после раннего гола защитника Титаренко с пенальти. Смогут ли подопечные Лазоренко сегодня выиграть и подняться вверх в таблице?
Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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