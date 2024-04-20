Локомотив - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче 25-го тура Второй лиги десятая команда будет принимать восьмую. В первом круге винничане выиграли на своем поле, однако волевая победа далась им очень непросто, "железнодорожники" вели в счете после раннего гола защитника Титаренко с пенальти. Смогут ли подопечные Лазоренко сегодня выиграть и подняться вверх в таблице?

Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.