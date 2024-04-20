"Хватило одних суток": Вирт рассказал, как договорился с Звягелем

Новоиспеченный главный тренер "Звягеля" Юрий Вирт рассказал о своем назначении на должность наставника.

“ – Соскучились по тренерской работе после 10 месяцев паузы?

– Приятно вернуться к любимому делу. Говорить о футболе на УПЛ ТВ – это одно дело, поэтому с большим воодушевлением принял этот вызов.

– Как проходят первые дни в команде?

– Могу сказать, что ребята работают с большим желанием, эмоциями, страстью. Те задачи, которые мы ставим, они выполняют. Достаточно существенные нагрузки. Нелегко переносятся, но мы двигаемся в правильном направлении.

– Как появился вариант с приглашением в “Звягель”?

– Все очень просто. В субботу, после обеда, со мной связался Дмитрий Костюк (президент “Звягеля” – прим.), а в воскресенье вечером мы обо всем договорились. Хватило одних суток.

– Что вас убедило снова работать во Второй лиге?

– Это все очень схоже с тем, что было в “Вересе”. В плане инфраструктуры еще есть, к чему расти. У президента клуба амбициозные планы. Команде еще три года нет. В прошлом году "Звягель" претендовал на выход в Первую лигу. Сейчас есть цель повыситься в классе, а летом будем садиться с президентом и говорить о новых целях. Мы должны сделать все, чтобы выйти в Первую лигу.

– Следили за Второй лигой?

– Буду откровенным, работа на телевидении отнимала большинство времени. Первую лигу по возможности смотрел – и все. Просматривать матчи Второй лиги не было возможности. Для себя нарезки на YouTube открывал, чтобы иметь какую-нибудь картинку.

– Как ваша семья отреагировала на возвращение в футбол?

– С пониманием. Очень тяжело, когда ты всю жизнь посвятил футболу. Не хватает эмоций, когда ты раньше играл, а потом тренируешь. Несколько месяцев паузы – ок, а дальше начинаешь скучать по тем эмоциям, которые получаешь от работы. Драйв, который ты ощущаешь на тренерской скамье. Очень рад возвращению и надеюсь, что у нас все получится в Звягеле, - сказал Вирт.