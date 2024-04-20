Вирт – о целях в Звягеле: Есть пять матчей. Будем заточены больше на результат

Новоиспеченный тренер "Звягеля" Юрий Вирт рассказал о целях в команде на остаток сезона.

“ – С вами в “Звягеле” будет работать Николай Лапко. Ваш близкий товарищ и помощник Александр Зотов к вам присоединится? – Мы пришли в “Звягель” с Николаем. Помощники, которые у меня были в “Вересе”, трудоустроены. Александр Зотов около месяца назад присоединился к "Полесью" (ассистентом Сергея Шищенко, – прим.). Дмитрий Бабенко тренирует вратарей в “Минае”, а тренер по физподготовке получил приглашение от “Левадии”. – Какой футбол вы будете ставить в “Звягеле”? – У нас не так много времени. Есть пять матчей. Будем заточены больше на результат. Никто не отказывается от того, чтобы играть в агрессивный, атакующий футбол. Мне больше нравится вертикальный футбол, когда футболист при отборе старается двигать мяч вперед, быстро повернуть мяч. В этом аспекте мне больше импонирует львовский "Рух". Я готов закрыть глаза на ошибки, если не будет сначала выходить. Будем стремиться к тому, чтобы играть с азартом. Сейчас модно, когда 20 передач возле собственной штрафной. Будем строить немного другой футбол. Мне нравятся футболисты, которые сразу ищут партнеров впереди, атакуют. Во Второй лиге, так же и в нашей команде, есть футболисты, умеющие работать с мячом. К такому футболу нужно стремиться.

– Сотрудничество “Звягеля” и “Полесье” открывает вам возможность получить игроков, хорошо понимающих футбол... – Я так далеко не планирую на два-три месяца. Не люблю загадывать. Посмотрим, что будет летом. – Ваш приход в “Звягель” совпал по времени с приходом Андрея Близниченко. Сам Андрей признавался, что возможность поработать с вами может оказать положительное влияние на его решение помочь команде из родного города... – Это работа президента клуба. Я сказал, что буду рад снова работать с Андреем. Был удивлен, что он не нашел себе клуб. Это квалифицированный футболист, которого не нужно учить. Он хорошо понимает игру. У нас хорошее сотрудничество было в “Вересе”. Где-то сначала трудно было влиться, а набрав форму, он стал одним из лучших. Много забивал, ассистировал. Однозначно Андрей поможет "Звягелю". Его снова нужно подготовить, потому что многое пропущено. Со временем он вернется на свой уровень и будет радовать игру болельщиков "Звягеля". Я очень рад, что он будет играть за команду из родного города. – С вашим новым подопечным Джорджем Льюисом поговорили об “Арсенале”? Вам обоим точно есть что вспомнить. – Я ему показывал фото с Арсеном Венгером, когда ездил на стажировку, фото базы в Колне. Он так удивился! Джордж очень многое рассказал о времени, которое он провел в клубе. Мне очень импонирует этот футболист. Видно, что есть хорошая школа. Если так будет работать, он надолго не задержится в "Звягеле". – С вашим возвращением к тренерству карьера телевизионного эксперта поставлена на паузу? – Я однозначно сфокусирован на работе в “Звягеле”. Если будет свободное время – я открыт. Есть большая разница, когда ты в тренировочном процессе и прямом эфире. Может, до этого не хватало опыта, были ошибки. Нужно развиваться и правильно доносить вещи болельщикам. Очень благодарен УПЛ ТВ за возможность быть частью этого проекта. Там топовые ведущие, классные эксперты. Самое главное, что все было объективно. Но тренерская работа – это мое. Я больше 30 лет в профессиональном футболе. Вернулся туда, где комфортнее себя чувствую”, - сказал Вирт.

В настоящее время "Звягель" занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги. У команды Юрия Вирта столько же очков, столько у ЮКСА, а у третьей "Дружбы" из Мировки на два зачетных пункта меньше. Впереди на "Звягель" ожидают еще пять матчей, ЮКСА сыграет еще четыре, а у "Дружбы" – шесть поединков.