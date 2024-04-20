Вторая лига. Локомотив – Нива 2:1. Винницкий коллектив продолжает разочаровывать

Десятая команда Второй лиги принимала восьмую. Именно это противостояние открывало программу 25-го тура. Перед игрой больше шансов на победу было у "Нивы", но не так случилось, как предполагалось. Отметим, что в этом году все свои матчи винничане завершили вничью, с 8 ничейными результатами они находятся в статусе наиболее компромиссной команды турнира.

Казалось, первая половина встречи завершится без голов, но хозяева были против этого. На 37-й минуте Ян Каранга открыл счет, а перед самым перерывом Назарий Богомаз увеличил преимущество "Локомотива" – 2:0. В конце встречи Загорулько голом с пенальти вернул интригу, но отыграться гости не смогли. Еще один неудачный матч для "Нивы".

Вторая лига. 25-й тур

"Локомотив" - "Нива" 2:1

Голы: Каранга (37), Богомаз (43) - Загорулько (80, пен)