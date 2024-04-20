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Вторая лига. Локомотив – Нива 2:1. Винницкий коллектив продолжает разочаровывать

Вторая лига

Стартовая игра тура

Вторая лига. Локомотив – Нива 2:1. Винницкий коллектив продолжает разочаровывать

Фото: ФК Локомотив

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Десятая команда Второй лиги принимала восьмую. Именно это противостояние открывало программу 25-го тура. Перед игрой больше шансов на победу было у "Нивы", но не так случилось, как предполагалось. Отметим, что в этом году все свои матчи винничане завершили вничью, с 8 ничейными результатами они находятся в статусе наиболее компромиссной команды турнира.

Казалось, первая половина встречи завершится без голов, но хозяева были против этого. На 37-й минуте Ян Каранга открыл счет, а перед самым перерывом Назарий Богомаз увеличил преимущество "Локомотива" – 2:0. В конце встречи Загорулько голом с пенальти вернул интригу, но отыграться гости не смогли. Еще один неудачный матч для "Нивы".

Вторая лига. 25-й тур

"Локомотив" - "Нива" 2:1

Голы: Каранга (37), Богомаз (43) - Загорулько (80, пен)

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.04.2024 в 17:04
Слабенько... З нічого нічого й не родиться... Добре хоч є умовно професійна команда в цей час .
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.04.2024 в 17:04
Слабенько... З нічого нічого й не родиться... Добре хоч є умовно професійна команда в цей час .
Ответить
0
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