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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Испытания для двух команд из Львова

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК ЮКСА

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Завтра двумя матчами продолжится 25 тур Второй лиги. Будет дебютировать в качестве главного тренера "Звягеля" Юрий Вирт. Коллектив из Звягеля будет дома принимать "Карпаты-2". Львовский клуб в среду впервые в 2024 победил. Непростое испытание ожидает "Рух-2", который на выезде будет играть против "ЮКСА". Подопечные Николая Цымбала в прошлом туре благодаря блестящей игре легионеров уничтожил "Кудровку" – 7:1.

12.30. "Звягель" - "Карпаты-2"

15.00. "ЮКСА" - "Рух-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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