Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Испытания для двух команд из Львова
Фото: ФК ЮКСА
Завтра двумя матчами продолжится 25 тур Второй лиги. Будет дебютировать в качестве главного тренера "Звягеля" Юрий Вирт. Коллектив из Звягеля будет дома принимать "Карпаты-2". Львовский клуб в среду впервые в 2024 победил. Непростое испытание ожидает "Рух-2", который на выезде будет играть против "ЮКСА". Подопечные Николая Цымбала в прошлом туре благодаря блестящей игре легионеров уничтожил "Кудровку" – 7:1.
12.30. "Звягель" - "Карпаты-2"
15.00. "ЮКСА" - "Рух-2"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля
- Довбик забил в третьей игре кряду. Жирона — Кадис 4:1. Видео голов и обзор матча
- Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
- Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн