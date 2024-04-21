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Днепр-1 нацелен на результат. Вице-чемпион УПЛ восстановил равновесие в матче с Вересом

Вторая лига

1:1 после первого тайма

Днепр-1 нацелен на результат. Вице-чемпион УПЛ восстановил равновесие в матче с Вересом

Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"

Новина українською

В чемпионате Украины продолжается матч 25-го тура между "Вересом" и "Днепром-1". После первого матча счет – 1:1.

Открыли счет ровенчане благодаря усилиями Дахновского. Но действующий вице-чемпион Украины не сдался – еще до перерыва "Днепр-1" отыгрался благодаря голу Адамюка.

Отметим, что "Днепр-1" терял очки в двух последних матчах УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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