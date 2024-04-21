Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 нацелен на результат. Вице-чемпион УПЛ восстановил равновесие в матче с Вересом
1:1 после первого тайма
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
В чемпионате Украины продолжается матч 25-го тура между "Вересом" и "Днепром-1". После первого матча счет – 1:1.
Открыли счет ровенчане благодаря усилиями Дахновского. Но действующий вице-чемпион Украины не сдался – еще до перерыва "Днепр-1" отыгрался благодаря голу Адамюка.
Отметим, что "Днепр-1" терял очки в двух последних матчах УПЛ.
Читайте такжеУПЛ. Днепр-1 - Верес 2:0. Испытание рутиной
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля
- Вторая лига. Дебют Вирта в качестве тренера Звягеля
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн